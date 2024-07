Ñublense cayó por 2-1 ante Universidad Católica en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Los Diablos Rojos reclaman disparidad de criterios del árbitro Juan Lara, comparando dos situaciones.

El silbante sancionó mano penal de Jovany Campusano en favor de la UC. Sin embargo, en el cuadro chillanejo protestan que no cobró una mano en el área de Aaron Astudillo.

Mario Salas estalló con el arbitraje de Lara. “Yo no busco excusas del partido, sí hablo de merecimientos y hablo de que nosotros no merecimos perder, Ñublense no mereció perder, entonces en base a eso sí me siento perjudicado por la acción del árbitro”, expresó el DT.

“Me siento perjudicado, porque evidentemente hay una mano que él no cobra y teniendo al VAR y hay una mano que cobra que el VAR lo llama. De repente hay una disparidad de criterios dentro del mismo partido que es increíble”, agregó.

Mario Salas se siente perjudicado por el arbitraje en el partido de Ñublense ante Universidad Católica (Foto: Photosport)

El Comandante señaló que la mano era la ventaja parcial para los Diablos Rojos en el partido: “A lo mejor el árbitro me va a dar una razón clara que yo, a lo mejor por mi ignorancia no sé, pero evidentemente veo que hay una mano en el área de Católica y esa mano significaba el 2-1 a favor nuestro”.

¿Cuándo juega Ñublense por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2024?

Ñublense visitará a Audax Italiano el domingo a las 20:00 en estadio por confirmar por la decimoctava fecha del Torneo.