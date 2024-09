Mario Salas fue víctima de agresión: "Me da pena que haya sido aquí en Calama y de la gente de Cobreloa"

Mario Salas fue víctima de una agresión en el marco del encuentro entre Cobreloa y Ñublense en el estadio Zorros del Desierto por el Campeonato Nacional 2024. El DT relató que le lanzaron una botella plástica.

“Una persona me lanzó un gatorade en forma muy agresiva, muy violenta y la verdad que me raspó y me golpeó la mano”, expresó el estratega de los Diablos Rojos tras el partido.

El DT comentó que las consecuencias pudieron ser mayores: “Es lo que siempre se habla, quizás si esa botella hubiese pegado un poquito más adentro, me hubiese pegado más de lleno en la cara o en la sien, a lo mejor estaría en otro lugar u otro lado”.

Salas asegura que se deben tomar medidas. “Fue una forma muy agresiva, muy violenta. Creo que hay que tomar las medidas que corresponden del caso. Son hechos que no pueden pasar desapercibidos”.

“Me da una pena porque haya sido aquí en Calama y de la gente de Cobreloa, pero creo que esas cosas no pueden pasar desapercibidas. Uno lucha contra erradicar la violencia en los estadios, de parte de los hinchas, de parte de las barras. Es entendible la frustración de las personas, pero hay maneras y maneras de expresar esa ira y frustración, sobre todo en una cancha de fútbol”, agregó.

El estratega reiteró que la situación pudo ser peor y que se deben tomar medidas: “Pudo haber sido peor, no fue nada para mí, un raspón que debo tener en la frente o el susto del momento, pero las cosas hay que prevenirlas y hay que tomar las medidas que corresponden, sin duda”.