Matías Fernández Cordero fue denunciado por su expareja por violencia intrafamiliar. La Fiscalia Local de Valparaíso emitió un comunicado. “Con fecha 13 de noviembre ingresa a la fiscalía local de Valparaíso parte por denuncia realizada en Carabineros la jornada de este domingo 12 de noviembre por el delito de lesiones menos graves en contexto de Violencia Intrafamiliar”.

“De acuerdo con las primeras diligencias realizada por Carabineros de manera autónoma, la víctima fue trasladada al SAPU de Placilla para la constatación de lesiones, las que fueron catalogadas de carácter leve”, añaden.

“Con el ingreso de la denuncia se inició causa penal en contra de quien se señala como imputado. La Fiscalía se encuentra revisando los antecedentes para determinar nuevas diligencias”, finalizan.

El comunicado de Matías Fernández Cordero

El futbolista que fue desconvocado de la Selección Chilena, publicó un comunicado a través de redes sociales tras la denuncia y se declara inocente. “He tomado conocimiento a través de diversos medios de comunicación que se ha presentado una denuncia en mi contra por supuesto incidente de violencia intrafamiliar. En estas palabras quiero dejar muy en claro, que los hechos denunciados jamás ocurrieron y que solo se intenta hacer creer al público de una situación falsa para obtener algún tipo de beneficio”, expresó a través de Instagram.

El comunicado de Matías Fernández

Fernández aseguró que colaborará para esclarecer la situación. “Jamás he golpeado a mi ex pareja ni a ninguna mujer en mi vida. Como dije, soy víctima de una denuncia que pone en duda mi reputación de manera irreparable y desde el día de hoy pondré todos los antecedentes a disposición de quien lo requiera a través de mi abogado con el objeto de probar lo antes posible mi inocencia en esta denuncia que además de inaceptable, es calumniosa y busca perjudicarme”.

El lateral además no descarta acciones legales. “Asimismo, frente a la gravedad de las conductas que se me imputan, me reservo las acciones civiles y penales en contra de quienes estén detrás de esta infame situación”.