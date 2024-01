Matías Rodríguez tuvo su primer entrenamiento con Deportes Melipilla. El histórico de la Universidad de Chile retornó al fútbol tras un último paso por Defensa y Justicia en la temporada 2021.

El lateral derecho explicó que su fichaje se comenzó a gestar cuando estaba entrenando con la Proyección de la U en octubre y lo contactaron desde los Potros. “Me llamaron, me hicieron la pregunta de si estaba interesado en escuchar al club y les dije que era reciente, que recién había iniciado los entrenamientos, que iba a probar si realmente tenía ganas, si no me dolía el cuerpo y todas esas cosas que podían pasar”, explicó en declaraciones a Al Aire Libre en Cooperativa.

Rodríguez aseguró que el acuerdo se dio rápido en la charla más reciente este mes: “Quedamos al habla en diciembre, así fue, me escribieron y dijimos que hablábamos en enero. En enero hablamos y rápidamente nos pusimos de acuerdo”.

El campeón de la Copa Sudamericana explicó por qué aceptó la propuesta del cuadro de la Región Metropolitana: “El objetivo del club está bastante claro que es ascender. Eso fue en lo personal lo que me atrajo”.

Matías Rodríguez tuvo su primer entrenamiento en Deportes Melipilla (Foto: Deportes Melipilla)

Además, aclaró que no deseaba ir a una institución que tuviera como meta la permanencia: “No quería ir a un lugar que jugáramos por mantenernos, sino que quería un objetivo claro y me lo hicieron saber así, que el objetivo del club es ascender y fue lo que me convenció a tomar la decisión”.

¿Cuántos títulos tiene Matías Rodríguez en su carrera?

El futbolista fue campeón de la Primera División de Uruguay con Nacional. Con la Universidad de Chile ganó cuatro títulos de Primera División de Chile, dos Copa Chile y una Supercopa de Chile.

A nivel internacional destacan la Copa Sudamericana 2011 con la U y la Recopa Sudamericana 2021 con Defensa y Justicia. De esta manera, el jugador llega a 10 competiciones ganadas en su carrera.