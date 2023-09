Matías Zaldivia cambió el blanco por el azul a principio de temporada y concretó un traspaso desde Colo Colo a Universidad de Chile que, si bien no es primera vez que ocurre, tampoco es muy común en el fútbol chileno.

Meses después y en conversación con Misión Deporte, el zaguero de los universitarios reveló el gran malestar que siente con el Cacique y que aún lo tiene pensante: “Conocí gente del club con la que sigo teniendo relación, que fue excelente conmigo”, dijo de entrada.

Zaldivia agradece desde el corazón su paso por el Estadio Monumental: “Es una etapa muy linda de mi carrera, con muchos títulos, partidos, torneos internacionales que me hicieron crecer y ser otro jugador”.

Zaldivia está feliz en la U. | Foto: Photosport

“A mí lo que me molestaron fueron las formas como se dio todo. Estoy muy agradecido al club de todo lo que me dio, me hizo ser un mejor jugador, de toda la experiencia que agarré, pero las formas no fueron las que a mí me hubieran gustado después de pasar tanto tiempo. Esa fue la parte fea”, dijo en el cierre.

Lo concreto es que Matías Zaldivia agarró un puesto de estelar en el esquema de Mauricio Pellegrino y, al menos en el primer semestre, ordenó una defensa azul que venía a los tumbos en los últimos años.

¿Cuándo juegan la U y Colo Colo?

Universidad de Chile juega este domingo frente a Deportes Copiapó, mientras que Colo Colo recibirá a Cobresal el sábado en Macul.