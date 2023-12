“Mejor no pasamos el estadio…”: Ñublense recibe fuerte advertencia por reclamo de Pato Rubio

Una insólita situación registró Ñublense a horas de un crucial partido ante Huachipato y que le permitiría seguir soñando con Copa Sudamericana. Esto porque Patricio Rubio denunció el deplorable estado de los camarines del estadio Nelson Oyarzún. Además recalcó porque la administración del recinto deportivo no dejó al equipo terminar su entrenamiento.

“Cuesta un huevo entrenar en el estadio. Nos echan porque nos pasamos del tiempo. Vamos a bañarnos nos ponen agua helada. Una vergüenza de parte del alcalde. Merecemos un mínimo de respeto”, lanzó Pato Rubio furioso en sus redes sociales.

Pero como era de esperarse, el Municipio de Chillán replicó los dichos del ex Unión Española y Universidad de Chile. Inclusive negaron las acusaciones del goleador.

“Yo puedo entender que tenga molestia, porque las calderas tardan en calentar el agua y cuando él se fue a bañar el agua todavía no estaba caliente”, partió explicando Richard Guzmán, administrador del Nelson Oyarzún, sobre el reclamo de Rubio.

Pero luego lamentó los dichos sobre que fueron echados y que se les impide entrenar. “El estadio se arrienda a no más de 800 mil pesos, el más barato de Chile. Para los entrenamientos se facilita gratis. Se los prestamos por 80 minutos y llevaban 120 y no querían dejar la cancha. A caballada regalado no se le miran los dientes”, recalcó Guzmán en conversación con La Discusión.

Pato Rubio, siguió los pasos de Alexis Sánchez, y ahora reclamó por los camarines del estadio Nelson Oyarzún (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Finalmente el trabajador recalcó que este trato especial es solo con Ñublense por el “cariño que le tenemos al club, no así a la sociedad anónima que ni instalaciones tiene para entrenar”. Por lo mismo advirtió que si se repiten estos hechos “mejor no pasamos el estadio y nos ahorramos los problemas, pero seguiremos haciéndolo”.

Ñublense sueña con Sudamericana

El cuadro de Hernán Caputto está en la ubicación 11ª con 35 unidades. A falta de dos partidos, todavía tiene chances de meterse en Copa Sudamericana. El último cupo lo tiene de momento Unión La Calera con 38 puntos, por lo que el cuadro de Chillán esta obligado a ganar los dos encuentros que le restan.

El primer duelo será este domingo 3 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Nelson Oyarzún ante Huachipato. Luego el 9 de diciembre visita a Universidad de Chile en el Santa Laura. Ambos partidos serán transmitidos por TNT Sports y vía streaming por Estadio TNT.