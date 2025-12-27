El mercado de pases ya se mueve con todo pensando en lo que es la temporada 2026,, en la que cada uno de los equipos del mundo busca reforzar sus planteles de la mejor forma para el año que se avecina.

Sobre este tema, en las últimas horas Peñarol de Uruguay ha hecho noticia dentro del mercado, vinculando al fútbol chileno, en donde el ‘Manya’ estaría interesado en una importante figura.

Se trata del atacante uruguayo de Everton de Viña del Mar, Sebastián Sosa Sánchez, quien estaría en el radar de Peñarol pensando en la temporada 2026, en la que incluso ya habrían acercamientos.

Esto lo informó el periodista Mathías Amaro en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el entrenador de Peñarol, Diego Aguirre se acercó a Sebastián Sosa Sánchez para mostrar su interés en contar con él para el 2026.

El delantero de Everton es seguido por Peñarol | Foto: Photosport

“En las últimas horas Diego Aguire se comunicó con el delantero de Everton, Sebastián Sosa (ex Cerro Largo) para mostrar su interés de incorporarlo a Peñarol”, informó.

De esta forma, los próximos días pueden ser claves para saber que será del futuro del delantero uruguayo, en la que Peñarol se mete con todo en la lucha de contar con sus goles para el 2026.

Los números del delantero Sebastián Sosa Sánchez en Everton de Viña del Mar para el 2026 seis goles y tres asistencias en los quince partidos del segundo semestre que disputó con los ‘Ruleteros’.

En Síntesis