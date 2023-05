Manuel De Tezanos Pinto, conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, ha tenido que sufrir con el bullying en Redes Sociales últimamente por su supuesta ‘amistad’ con Pablo Milad y los reproches de los internautas, quienes le alegan que le cuida el negocio a la ANFP.

Cansado de las burlas, insultos, amenazas y troleos en su contra, ‘Manoel’ decidió armar un hilo de Twitter con un tono un poco irónico para explicar que no tiene nada que ver con Milad y que no escatima en críticas hacia el timonel de la ANFP cuando es necesario.

La organización de la Copa América, los fracasos de la Selección Chilena y otros temas fueron abordados por el comunicador, quien incluso subió registros audiovisuales de las veces que criticó al mandamás.

El comunicador aclara y asegura que cada vez que hubo que criticar a Milad, se hizo sin distinción de que fuese el presidente de la ANFP y que estaba sujeto al ojo público como cualquier otra persona.

De Tezanos, además, encaró a los que dicen que recibe dinero por no criticarlo: “Desafío a quienes cobardemente publican que soy pagado o tengo un acuerdo para defender a Milad, Tagle, Felicevic a mostrar evidencia. Si tienen cualquier prueba, renuncio inmediatamente al periodismo deportivo. Si no, espero que se disculpen (aunque dudo que lo hagan)”.

“Podrá gustar o no mi estilo, tendré aciertos y desaciertos, pero no voy a permitir que se ponga en duda mi integridad y honestidad. Me he sacado la cresta en estos 23 años de carrera y los que me conocen saben todo lo que me ha costado llegar, profesional y personalmente”, remató.