Molestia total en Coquimbo Unido: Reclaman que a Colo Colo, la U y la UC no les arbitran así

Coquimbo Unido igualó 2-2 ante Unión Española en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2024. Los Piratas no quedaron para nada conformes con el arbitraje de Francisco Gilabert.

El árbitro sancionó un penal de Alejandro Camargo. Sin embargo, la falta fue fuera del área. De hecho, el propio futbolista se refirió a la infracción sancionada por el silbante.

“Fue totalmente afuera. Cuando terminó el partido nos dijeron que había sido afuera, pero él no la quiso ir a revisar”, aseguró el mediocampista en diálogo con Mi Radio.

Es más, incluso mencionó que con otros equipos si se revisaba la acción: “Si hubiese sido la misma jugada para los equipos que vienen abajo nuestro (Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo Colo, los perseguidores más cercanos), quizás la hubiesen revisado o quizás ni siquiera la hubiesen cobrado, pero bueno, tenemos que jugar en contra de todo”.

Nano Díaz no se imagina un arbitraje así en un partido de Colo Colo, la U o la UC

Fernando Díaz también manifestó su malestar en conferencia de prensa y aseguró que a los tres grandes no les arbitrarían así: “¿Ustedes se imaginan un arbitraje como este en el Monumental con Colo Colo? ¿O en un Estadio Nacional lleno con la U? ¿O con la Católica? No he visto nunca uno así, vienen para acá, se equivocan y siempre son los mismos los que salen perjudicados”.

“Hace poco fue Ñublense, fue Cobresal, somos nosotros, no con respecto a Unión, sino que en la posición que estamos”, agregó el Nano que no quedó nada conforme con la performance de Gilabert.

En ese sentido, mencionó acciones que lo dejaron molesto: “Hay una jugada que es un penal fue fuera del área, hay un jugador que en el área la pelota va entrando y le pega con la mano, hay una jugada que tendría que haber salido expulsado Benegas, hay otra que tendría que haber salido Magnasco. Vienen para acá con desparpajo, delante de toda la gente”.

Luego volvió a mencionar a los tres grandes de Santiago: “Voy a quedarme tranquilo cuando vea un arbitraje así en el Monumental con toda la gente de Colo Colo, con toda la gente de la U, de la Católica, pero no es, es aquí. Ya pasó, si han reclamado todos los técnicos lo mismo, entonces cuesta, porque el equipo hizo méritos para ganar”.

“Es un partido difícil, un equipo complicado. Al final llegamos al arco, tuvimos ocasiones, pero creo que hay que sacarse el sombrero con los jugadores, porque estos partidos son para tener tres, cuatro expulsados, porque te desorienta todo el estadio, nosotros en la banca. Y no es primera vez, en todo este periodo que ahora cumplimos dos años acá, no es primera vez que pasa”, agregó.

Fernando Díaz quedó muy molesto con el arbitraje. (Foto: Photosport)

Nano Díaz no oculta su molestia

Díaz continuó con su desahogo: “Quería decirlo, porque me tiene re molesto el tema, porque nosotros estamos peleando un Campeonato y no es cosa de venir para acá y equivocarse y equivocarse y siempre para uno que está peleando arriba o los equipos chicos”.