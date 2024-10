Universidad Católica no pudo pelear el Campeonato Nacional 2024. Sin embargo, en la UC aún les queda un importante objetivo: pelear el Chile 3 a la Copa Libertadores 2025.

Los Cruzados actualmente se ubican en el cuarto lugar con 45 puntos, misma cantidad que el tercero Unión Española y que el quinto Deportes Iquique, en una lucha que será gol a gol en las últimas dos jornadas.

El histórico exfutbolista de la Franja, Miguel Ángel Neira está decepcionado con el estratega Nunes. “A mí no me gusta los planteamientos que él hace, sobre todo a mí me decepcionó cuando jugó contra Colo Colo”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

Sobre el encuentro ante el Cacique, el excapitán de la UC sacó conclusiones. “Ahí me decepcionó. No puede entrar a jugarle a Colo Colo así. En la vida Católica había entrado así al Monumental y generalmente le va bien en el Monumental. Entonces presentar ese dibujo táctico que hizo, desde ahí no es como para estar peleando cosas importantes”.

Miguel Ángel Neira se la juega con posible DT para Universidad Católica

El destacado exjugador propone a un estratega chileno para asumir en la banca de los Cruzados: “Fernando Díaz. Formado en Católica más encima”.

El Nano se encuentra sin club tras su salida de Coquimbo Unido. En su etapa como futbolista hizo divisiones inferiores y debutó en la UC. Además, como DT arrancó en el fútbol formativo de la Franja.

Miguel Ángel Neira propone a Fernando Díaz como DT para Universidad Católica. (Foto: Photosport)

Sí a la renovación a Nicolás Castillo

Neira le da el ok a la continuidad de Nicolás Castillo, quien finaliza contrato a fines de 2024: “Se la doy porque es joven, identificado con el club y tiene un buen tiempo para prepararse y estar a punto para disputar una posición en el equipo”.

“Buena pretemporada y todo eso, si las condiciones las tiene. Es un gran futbolista, pero tiene que prepararse mentalmente un poco también. Estando bien de la cabeza y físicamente, es un gran futbolista. Se tiene que quedar”, añadió sobre el oriundo de Renca.