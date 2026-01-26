La final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y Universidad Católica tuvo de todo menos goles, donde ambos equipos tuvieron que definir desde los doce pasos al primer campeón de la temporada en el fútbol chileno.

Ahí, se impuso el cuadro pirata quien levantó su primer título de la Supercopa y lo hizo con Diego ‘Mono’ Sánchez como protagonista absoluto, aunque casi protagonizar un serio incidente con Juan Francisco Rossel de la UC.

Fue el propio portero quien explicó qué fue lo que sucedió que casi causa una batalla campal en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde Coquimbo se proclamó como el primer campeón de la temporada y sigue con su buena racha.

Coquimbo se impuso a la UC. | Foto: Photosport

“En este caso me sirvió, no sé si lo volvería a hacer. Quizás me quedo con este recuerdo, quiero dejarlo en mi libro de historia futbolística. Además, es el cuarto gol que hago de penal. Feliz, porque se logró lo que quería, le dije a Galani que si íbamos a penales atajaba dos”, dijo al ser consultado por la tanda de penales.

En esa línea, aclara sin rodeos qué fue lo que pasó una vez finalizada la tanda: “¿La trifulca con Rossel? Fui a celebrar con mi familia y mis hijos, hice el baile que tengo con mi hija y me empujan. No pasa nada, ni siquiera es tema”, agregó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Coquimbo Unido sumó su segundo título de manera profesional de la historia y se metió dentro de los equipos que han sabido ganar la Supercopa.

En síntesis

Coquimbo Unido derrotó a Universidad Católica por penales ganando su primera Supercopa de Chile.

El portero Diego Sánchez anotó un penal, atajó lanzamientos y fue el protagonista absoluto.