Universidad Católica comunica el fin del contrato de Franco Di Santo con la institución. El club llegó a un acuerdo con el futbolista para terminar el vínculo contractual que los vinculaba hasta diciembre del presente año.

“Cruzados informa que hoy viernes 02 de febrero ha llegado a un acuerdo mutuo con Franco Di Santo para rescindir el contrato que vinculaba a ambas partes”, informaron a través de X.

También le desearon lo mejor en el futuro al centrodelantero argentino de 34 años: “Cruzados le desea a Franco Di Santo éxito en sus futuros proyectos profesionales”.

El próximo destino del ex Chelsea sería Independiente de Rivadavia, equipo que compite en la Primera División del fútbol argentino.

Franco Di Santo no sigue en la UC (Foto: Photosport)

¿Cuántos goles marcó Franco Di Santo con la camiseta de la Universidad Católica?

Franco Di Santo marcó dos tantos en una temporada con la Universidad Católica. Ambos fueron por el Campeonato Nacional 2023.

No obstante, el ex Audax Italiano en la mayoría de los partidos no jugó por el centro del ataque, ya que en aquella zona se desempeña Fernando Zampedri, goleador y referente de la Franja.