Universidad Católica quiere dar el gran salto en el mercado de pases con un par más de jugadores. Óscar Lihn quiere que se la jueguen por nombres potentes y le den chances a uno del plantel.

El deslenguado ex defensa de Católica hace hincapié que el equipo necesita a varios jugadores para encontrar una sincronía.

La primera exigencia de Lihn es que Nicolás Núñez se la juegue en la Universidad Católica por Daniel González.

“Yo apostaría por alguien que alimente a los delanteros. Lo que no sé es, por ejemplo, ¿Por qué no juega Daniel González? No sé por qué no juega González, me gustaría verlo. Y y yo creo que ahí no está el problema. Ahí existe un problema, aunque no es el mayor de Universidad Católica”, expresó Lihn.

Óscar Lihn se la juega por el retorno de Daniel González en la Universidad Católica (Photosport)

Igualmente, la otra petición de Lihn tiene que ver con la parte creativa del equipo universitario.

“Exactamente, yo traería un 10. Pero a Nicolás (Núñez) le gusta jugar sin diez, entonces llámalo como quieras. Esa es la posición que yo traigo”, manifestó.

¿Qué jugadores deben llegar a la Universidad Católica?

Universidad Católica tiene en la mira a dos volantes más y serían Jimmy Martínez con César Pérez. Lihn sin dar nombres específicos entregó su opinión.

“Si no llegan los que se han dado, por último que traigan un creador. Si no es 10, que sea un ocho potente. Es lo que yo creo que la Católica, sí, lo necesita“, añadió Lihn.

Igualmente, Benjamín Kuscevic cobra fuerza en la franja, pero el exjugador de la UC siente que no es algo que sea prioritario.

“Kuscevic es un muy buen jugador y yo no me niego a que lo traigan, pero no es urgente, no es urgente pienso”, terminó.