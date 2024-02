Cobreloa sumó a Francisco Arancibia para esta temporada y el ex delantero de Universidad de Chile fue subido como uno de los cracks del equipo. El ex defensa loino, Carlos Chifi Rojas, realizó una osada comparación.

El ex DT de Cobreloa aprovechó el diálogo con Bolavip para elevar hasta el olimpo a Francisco Arancibia y tildarlo de “mega crack” por su juego.

El Chifi Rojas se la jugó con una comparación increíble entre Arancibia y un crack que fue campeón en Cobreloa y aportó mucho al fútbol chileno.

“Arancibia me hizo acordar mucho de Óscar Roberto Muñoz y al Pindinga Muñoz en Calama. Dos o tres veces que te encaren y al final se te achican las patitas es jodido. Con el apronte que tuvo todos quedamos medianamente conformes”, expresó Rojas.

Francisco Arancibia es adulado en Cobreloa (Club de Deportes Cobreloa)

El Chifi Rojas, además de vanagloriar a Francisco Arancibia, aprovechó el impulso y alabó también a Cobreloa en su conjunto, a pesar del empate ante Huachipato en Calama.

“Yo creo que todos quedamos medianamente conformes, porque el apronte que tuvo no fue bueno y no ganó un partido, se comió varias boletas. Al menos yo, no pido que Cobreloa pelee el campeonato”, agregó.

¿Qué pide Chifi Rojas para Cobreloa en su vuelta a Primera División en 2024?

Uno de los jugadores que dejó huella también en Cobreloa durante la década del 80, claramente, no quiere que el equipo pelee aún por el título.

El Chifi Rojas es medido, cauto y quiere que el equipo se desarrolle de buena manera en su vuelta a la Chilean Premier League.

“Jamás he estado pidiendo que Cobreloa pelee el campeonato y yo creo que de acuerdo a cómo viene Cobreloa hace tantos años, el mantener la categoría y empezar a fortalecer los cimientos sería lo ideal para 2024”, añadió.

¿Cuántos minutos jugó Francisco Arancibia en el debut de Cobreloa?

El delantero formado en O’Higgins y refuerzo para esta temporada en los “Zorros del Desierto” fue titular indiscutido para Emiliano Astorga.

Arancibia actuó los 90 minutos en la ofensiva naranja en compañía de Bairon Monroy y Gastón Rodríguez.