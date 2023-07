Particular es la historia del portero chileno, Vicente Reyes. Descubierto por Instagram para luego ser nominado por Cristián Leiva al mundial Sub 17 de Brasil en 2019, ahora asoma más en el radar del mundo fútbol.

Y no es para menos, luego que el mismísimo Norwich City de la Championship inglesa, decidiera contratar los servicios del nacido en Estados Unidos, quien en noviembre próximo cumplirá 20 años.

Pero, pese a jugar por Chile y figura de La Roja en el último Sudamericano juvenil, donde pese a los malos resultados, fue uno de los rescatables del equipo de Patricio Ormazábal, es necesario saber cuánto es su vínculo con el país futbolísticamente hablando.

Reyes, en diálogo con Más que Fútbol de DSports, reveló cuáles son sus sueños respecto a su carrera y si le gustaría o no, jugar en nuestra liga. “Cuando estuve en la MLS, siempre quise dar el salto a Europa y ahora que estoy acá mi idea es seguir en este nivel en mucho tiempo. Al final de mi carrera me gustaría jugar en el fútbol chileno. No he tenido ofertas de Chile”, confirmó el guardameta.

Desde luego, la pregunta tenía que ser si le gustaría jugar en un grande de Chile, la U, Colo Colo o Universidad Católica. Sin embargo y por razones familiares, el golero mencionó a los clubes donde quisiera estar alguna vez. “Ojalá jugar una temporada por Deportes Concepción y otra con la Unión Española””, afirmó.

Vicente Reyes, quiere hacerse un nombre en el país deportivo (Archivo)

Al cierre, señaló que en su nuevo equipo ha compartido bastante con el otro chileno, Marcelino Núñez con quien mantiene permanente conversación para ayudarlo a entender algunos aspectos con el idioma, “es más fácil hablar con él y compartir. Le ayudo un poco con el inglés, cuando no entiende algo le ayudo”, concluyó Vicente Reyes.