Este martes terminó la gira de la Selección Chilena por Europa en medio de la doble fecha FIFA de marzo, donde se estrenó al mando de La Roja el entrenador argentino Ricardo Gareca.

Y el Tigre dejó buenas sensaciones en la banca del Equipo de Todos, ya que consiguió una goleada por 3-0 sobre Albania y esta jornada cayó por 3-2 ante Francia, los actuales subcampeones del mundo.

El combinado nacional dio pelea ante Les Bleus en Marsella, siendo una de las figuras el volante Marcelino Núñez, quien abrió la cuenta a los seis minutos con un golazo desde la entrada del área.

El sueño que cumplió Marcelino Núñez con la Selección Chilena en Francia

Tras el partido en el Stade Vélodrome, el jugador del Norwich City se refirió a sus sensaciones luego de este compromiso y reveló un sueño cumplido.

“Me tocó con Norwich jugar en Wembley y ahora acá espectacular, se siente el ambiente, el estadio súper lindo y la cancha espectacular”, comenzó diciendo en zona mixta.

Seguido, comentó lo que sintió al convertir en Francia: “Es algo que uno de niño sueña con vestir La Roja, es un sueño convertir. Y hablaba igual con mis compañeros, de que veíamos estos jugadores cuando jugábamos FIFA, PlayStation, y ahora hacer un gol es algo lindo”.

“Contento, porque me gusta hacer goles, estuve en (Universidad) Católica y me soltaba harto. Eso me dijo el profe, que me soltara, que llegara al área y aprovechara mi herramienta que es pegarle bien a la pelota desde fuera”, completó Núñez.

Momento en que Marcelo Núñez sacó el remate para el primer gol de la Selección Chilena ante Francia. (Foto: Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT)

Lo que se viene en Championship y Copa América

Luego, el mediocampista de 23 años también adelantó lo que se viene con su equipo en la segunda división de Inglaterra, donde espera cumplir otro sueño: ascender a la Premier League.

“Pensar en el Norwich, estamos en zona de clasificación para la Premier y ese es mi sueño, seguir creciendo como futbolista y también jugar en las mejores ligas del mundo. Es una de mis metas (jugar en la Premier League), así que con la ayuda de Dios poder cumplirla y con mi trabajo”, indicó.

Finalmente, lanzó lo último respecto a este nuevo proceso que empieza en Chile, donde el siguiente desafío será la Copa América entre junio y julio en Estados Unidos. Ante aquello, el formado en la UC reveló que sienten un clima distinto en la Selección.

“Obviamente que sí, lo demostramos en los dos partidos y vamos a sacar lo más positivo y prepararnos para la Copa América”, concluyó.