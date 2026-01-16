El calendario del fútbol chileno recién fue liberado y, como era de esperar, una de las primeras cosas que miraron los hinchas fue la fecha del Superclásico. El partido más esperado del torneo entre Colo Colo y Universidad de Chile ya dejó de ser solo una referencia en la quinta jornada y ahora tiene programación oficial.

El duelo entre albos y azules se jugará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental. En esta ocasión, el equipo dirigido por Fernando Ortiz será local y tendrá la responsabilidad de hacerse fuerte en casa frente a su clásico rival.

El antecedente más reciente en el Monumental favorece a Colo Colo, que la última vez que recibió a la U en Pedrero se quedó con un triunfo por 1-0. Sin embargo, el último enfrentamiento entre ambos fue por la Supercopa, donde los azules se impusieron con claridad por 3-0, lo que le agrega aún más picante a este choque.

ANFP dio a conocer los horarios del torneo y ya se conoce la programación exacta del Superclásico (Foto: Javier Vergara/Photosport)

Por lo mismo, el encuentro asoma como uno de los grandes atractivos del arranque del campeonato. Ambos equipos llegan con procesos nuevos, planteles en construcción y la presión habitual que implica disputar un clásico que muchas veces marca el ánimo del semestre.

Eso sí, la programación también abre algunas interrogantes. En las últimas temporadas se ha vuelto costumbre que los partidos de alto riesgo sean adelantados a horarios poco habituales, como el mediodía, por disposiciones de seguridad de la autoridad.

De momento, el compromiso quedó fijado para las 18:00 horas, aunque no se descartan modificaciones con el paso de las semanas. Además, todo apunta a que se jugaría solo con público de Colo Colo, manteniendo la tónica de los últimos clásicos en Santiago.

DATOS CLAVE

Colo Colo y la U jugarán el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas.

El primer Superclásico del año volverá a ser en el Estadio Monumental