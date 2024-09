El exgolero de los loínos asegura que el conjunto que dirige Dalcio Giovagnoli no logró incomodar a los Albos.

Óscar Wirth aseguró que Cobreloa no logró presionar a Colo Colo: "Ellos manejaron las instancias hasta el final del partido"

Cobreloa perdió su buena racha de tres victorias consecutivas en Calama. El cuadro de Dalcio Giovagnoli perdió por 1-0 ante Colo Colo y, si bien termina la fecha fuera de la zona de descenso, aún sigue complicado en la lucha por mantener la categoría.

Para el exarquero de los loínos, Óscar Wirth, el cuadro de Jorge Almirón logró refrendar la distancia que existe en los equipos en la clasificación. “Fue capaz de marcar una diferencia que se ve reflejada en lo que está sucediendo en la tabla de posiciones.

El exfutbolista mundialista de España 1982 reprobó al cuadro loíno por no lograr presionar al equipo Albo: “Generalmente cuando tú eres dueño de casa, tienes que marcar una diferencia y la diferencia se marca presionando, generándole problemas al rival y no dejándolo actuar. Si ellos hicieron el gol y manejaron las instancias hasta el termino del partido, significa que tú no le ejerciste la presión que correspondía”.

Además, el golero piensa que el triunfo por 2-0 de los loínos en el Monumental en la primera rueda terminó repercutiendo negativamente en el enfoque: “Lamentablemente desde que empezaron, ese resultado que obtuvieron con Colo Colo los hizo enfocar esto de una manera errónea y ahora está la respuesta a todo lo que se ha hecho de manera indebida”.

Cobreloa se complica tras su derrota ante Colo Colo. (Foto: Photosport)

¿Cuántos puntos tiene Cobreloa en el Campeonato Nacional 2024?

Cobreloa tiene 24 puntos en 24 fechas, situación que los tiene en el decimotercer puesto del Torneo. Los loínos tiene una diferencia de -27, situación que los perjudica a la hora de la lucha por evitar el descenso.

Esto, porque en caso de igualdad de puntos, el criterio de desempate es la diferencia de goles. En ese sentido Huachipato tiene 22 puntos, pero una diferencia de -14. Los Acereros de hecho son el segundo equipo con peor diferencial, sólo superados por los Zorros.