Pablo Milad reconoce multipropiedad en clubes: "Claro que existe, tenemos que trabajar para que no exista"

Pablo Milad fue consultado por el estado actual del fútbol chileno. El presidente de la ANFP reconoció que existe multipropiedad en los clubes y anunció que están trabajando en reformas a nivel interno, pero también con una modificación a la Ley de Sociedad Anónimas Deportivas.

“La ley lo permite (…) Claro que existe, tenemos que trabajar para que no exista. Para ello vamos a trabajar con esta nueva Ley de Sociedades Anónimas, Licencia de Clubes, incluso con el Código de Ética. El reglamento interno va a llevar todas esas delimitaciones. Vamos a tener muchas más herramientas para detectar -que es fácil detectar- y para denunciar. La normativa FIFA es muy clara, es suspensión de por vida”, señaló en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Milad se refirió a cómo influirán los ajustes que están impulsando. “Lamentablemente las herramientas que tiene hoy la ley son muy limitadas. Las variaciones internas que estamos haciendo y el soporte externo a través de la ley va a obligar a llegar a las personas naturales en cada una de las sociedades del fútbol”.

“Eso significa que también vamos a tener más herramientas a través de la Licencia de Clubes de la participación de estas variables que a veces no se ven, como es asesoría, como es ese tipo de situaciones que inducen a cierta participación o influencias sobre la directrices de las instituciones”, complementó.

Pablo Milad aseguró que están trabajando en la ANFP para limitar la injerencia de los representantes en los clubes (Foto: Photosport)

El presidente de la ANFP señaló que hoy no tienen las herramientas para terminar con la injerencia de los representantes en clubes. “A través de la normativa FIFA, de la Licencia de Clubes y a través de la ley vamos a delimitar porque hoy día no tenemos las herramientas, sino que las escrituras en las cuales si tú vives en una casa y dicen que tu eres el dueño, llega el dueño, muestra la escritura y dice que es el dueño. Eso es lo que tenemos hoy en día, no tenemos facultades más allá de llegar a eso, por eso estamos haciendo estos cambios”.

Las medidas de la ANFP

Pablo Milad explicó cómo están trabajando para regular la multipropiedad y la injerencia de los representantes en los clubes. “Contamos con una Unidad de Control Financiero y una Licencia de Clubes. La Licencia de Clubes es la que revisa la malla societaria -con los nuevos estatutos cada tres meses- a través de una declaración jurada y también a través de las escrituras que son publicas”.

“¿Qué es lo que vamos a hacer para ampliar la fiscalización? Primero vamos a aplicar la normativa FIFA que empieza a contar del 1 de octubre, donde hay una modificación de los estatutos que vamos a realizar con respecto a la prohibición en la participación de representantes en las instituciónes del fútbol, Federaciones y Confederaciones que está muy explícito”, agregó.

También los agentes tendrán que tener una licencia exigida por ente rector del fútbol mundial. “Además de esta normativa viene una regulación con todo lo que es la participación de estos representantes que tienen que tener la licencia FIFA y la prohibición de que cualquier otro ente participe en función de otro como representante. Esto quiere decir que las instituciones van a ser penadas económicamente y sancionadas por FIFA si recurren a una persona que no tiene la licencia de representante”.

Milad anunció que el nombre del representante debe firmar en el contrato digital. “Por eso va a ser muy fácil identificar a los representantes. Van a tener que tener la licencia FIFA. Por otro lado, las acciones en los contratos digitales que creamos, tiene que ir el nombre del representante dentro del contacto digital que estuvimos trabajando bastante tiempo para llegar a eso”.

Según el directivo la Licencia de Clubes será importante para revisar los movimientos. “Toda la normativa va a estar regulada para evitar estos hechos concretos o no concretos a través de la Licencia de Clubes. La Licencia de Clubes va a permitir llegar a minimizar las variables que puedan inducir a una persona a participar aunque no esté en la propiedad sino como asesor e indirectamente en la toma de decisiones de la institución. independiente de un nombre u otro nombre, eso va estar regidio por la normativa FIFA, por la licencia de clubes y por el Código de Ética nuevo que vamos a hacer con relación a eso”.

“Algo más fundamental que va a ser soporte de esto es la relación de la variación de lo que tengamos que hacer en la Ley de las Sociedades anónimas, para ello tenemos reuniones. Vamos a tener una reunión más con el senador (Matías) Walker, con respecto a esa variación que tenemos que hacer y modernización de lo que son las sociedades anónimas. Hay un aspecto en la sociedad que lo permite, que es el cinco por ciento que puede tener en diferente institución eso tenemos que sacarlo, porque implica una multipropiedad también”, añadió.

“Por otro lado es limitar también a través de la ley a través en forma indirecta o directa a los representantes en todas las instituciones, independiente de que tengamos una normativa interna, esta externa va a fortalecer y robustecer las medidas que estamos tomando y trabajando hace un tiempo. Presentamos el año pasado una modificación con este aspecto lamentablemente fue rechazado. Seguimos después de eso trabajando en la modernalización del reglamento interno”, finalizó.