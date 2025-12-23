El día de ayer estuvo movido tanto para O’Higgins de Rancagua como para Universidad de Chile, donde ambos equipos tuvieron importantes noticias respecto a los entrenadores que, hasta ayer, dirigían a los respectivos clubes.

En el caso del cuadro celeste, comunicaron mediante Redes Sociales de que Francisco ‘Paqui’ Meneghini no renovó su contrato y, por consecuente, no seguirá ligado al cuadro rancagüino que jugará Copa Libertadores el próximo año.

En Universidad de Chile, por otro lado, anunciaron que llegaron a un acuerdo con Gustavo Álvarez y su desvinculación del cuadro azul. Ahora, la U tiene vía libre para buscar DT y todo apunta a que será Paqui Meneghini.

La historia de Montecinos. | Foto: Instagram

Uno que ‘reaccionó’ a esto fue Joaquín Montecinos, quien a través de sus Redes Sociales mandó un enigmático mensaje que bien podría ser en contra del saliente técnico de O’Higgins de Rancagua y que lo dirigió en el primer semestre.

Cabe recordar que Paqui Meneghini ‘cortó’ a Joaquín Montecinos de O’Higgins cuando el jugador sonaba para llegar a Colo Colo. De ahí en más, la relación entre ambos se quebró y el jugador no volvió a pisar una cancha.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Paqui Meneghini es el principal candidato para calzarse el buzo de Universidad de Chile durante la temporada 2026 que tendrá actividad en el plano internacional y local.

