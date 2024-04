Si hay un jugador que sigue siendo recordado por el hincha de Colo Colo es el mediocampista Rodrigo “Kalule” Meléndez, el cual se hizo cargo del mediocampo del Cacique durante varios años y formó una gran dupla con su compañero y amigo Héctor Arturo Sanhueza.

Tras varios años en el Popular, el ex seleccionado nacional cuenta con un sinfín de anécdotas que acontecieron tanto al interior del Estadio Monumental como en los camarines del albo.

RODRIGO MELÉNDEZ CUENTA LA HISTORIA DETRÁS DE LA INFRACCIÓN A WALTER MONTILLO

En una entrevista con el programa MediaPunta, el subcampeón de la Copa Sudamericana 2006 recordó una llamativa falta sobre el ex volante Walter Montillo en el Superclásico de 2009 frente a Universidad de Chile.

“Yo creo que fue una de las patadas con más vehemencia que pegué y no me echaron. No era de pegar muy fuerte, sí hacía mucho foul táctico, pero no era mal intencionado. Y en esa jugada creo que me excedí un poquito”, manifestó.

Además, el ahora entrenador explicó el por qué fue a encarar a Montillo. “Lo tuve que increpar un poquito porque me parece que venía (Pablo) Pozo con tarjeta, lo más probable es que era amarilla. Yo le alcanzo a pegar a la pelota, tengo que ser honesto, y después la pierna de atrás viene con un poquito de vehemencia”, remató.

¿CUANTÁS VECES RODRIGO MELÉNDEZ ENFRENTÓ A LA UNIVERSIDAD DE CHILE?

El exmediocampista enfrentó en 12 ocasiones a la Universidad de Chile y sólo perdió en dos oportunidades ante los azules.