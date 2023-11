El Campeonato Nacional 2023 entra en etapa de definición y la lucha por quedarse con el título como también la de no descender está encendida con varios protagonistas que buscan ser el centro de la noticia este fin de semana.

En la parte alta de la tabla de posiciones, la atención estará concentrada en lo que pueda hacer Colo Colo ante Unión Española en el Estadio Monumental, Cobresal frente a Universidad de Chile en El Salvador y Huachipato en su visita a Ñublense.

En esa línea, Patricio Yáñez soltó sin asco en ESPN Chile que, si se da un escenario en particular, podría aparecer un entrañable personaje del fútbol chileno de quien no se tiene pruebas, pero tampoco dudas.

Pato Yáñez advierte un posible maletín en favor de Colo Colo. | Foto: Photosport

“Si Cobresal le gana a la U y Colo Colo le gana a la Unión, el maletín aparece sí o sí en la última fecha”, advirtió el ídolo del fútbol chileno sobre la aparición del ‘hombre del maletín’ para jugar en favor de Colo Colo.

Al ser consultado dónde aparecería el maletín, Pato responde: “En el Unión Española vs Cobresal. Porque Unión no tiene nada que ver. Si llega a decidirse en el ultimo partido el título, Unión perfectamente puede tener algún incentivo”, añadió.

Lo concreto es que el Cacique necesita una mano de su archirrival y ellos mismos vencer a los hispanos, pese a que también existe la chance de que Cobresal gane su duelo, los albos pierdan y el torneo terminaría ahí mismo con los mineros gritando campeón.

Así se juega la fecha de infarto

El domingo 3 de diciembre a las 18:00 PM de Chile continental se jugará la Fecha 29 con Colo Colo vs Unión Española, Cobresal vs Universidad de Chile y Ñublense vs Huachipato como plato fuerte.

Así va la parte alta

Los mineros marchan solitarios en la punta con 53 unidades, seguidos de Colo Colo y Huachipato con 51 puntos, aunque son los albos los escoltas de los mineros por tener mejor diferencia de gol.