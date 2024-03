Cristóbal Campos vive un momento de incertidumbre tras salir de la Universidad de Chile. El arquero de 24 años aún no tiene club y se encontraba a la espera de una nueva oportunidad en su carrera profesional.

Si bien estuvo cerca del Atlético Bucaramanga, finalmente el fichaje no prosperó, por lo que guardameta por ahora no tiene club para la temporada 2024. En medio de su presente, el guardameta compartió una frase de Marcelo Bielsa a través de su cuenta de Instagram, a la cual le agregó emojis de pausa y balón de fútbol.

“Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Acepten la injusticia que todo se equilibra al final”, fueron las palabras que citó el jugador en sus historias.

Campos logró hacerse de la titularidad en la U e incluso fue llamado a la Selección Chilena en el pasado 2023. Sin embargo, los Azules comunicaron el fin anticipado a su contrato.

“Según lo conversado con el futbolista de 24 años y tras una evaluación general del Club, se definió, en conocimiento de ambas partes, poner término al vínculo contractual que lo ligaba con la institución hasta fines del 2024”, informaron desde la U.

Cristóbal Campos fue formalizado por violencia intrafamiliar

El 22 de febrero, Campos fue formalizado por el Juzgado de Garantía de Talangante por violencia intrafamiliar. Felipe Moraga, abogado del futbolista, se refirió al proceso judicial: “nuestro representado fue formalizado por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar en diciembre del año pasado, hechos que le costaron la salida de Universidad de Chile”.

También mencionó que el futbolista no quedó con medidas cautelares: “Atendida a las alegaciones, el señor Campos no quedó con arraigo nacional, no quedó con cautelares de violencia intrafamiliar y puede libremente elegir algún club nacional o internacional, para poder desempeñarse como jugador”.