Damián Pizarro pasó de tener un 2023 lleno de protagonismo en Colo Colo e incluso la Selección Chilena, a tener un rol secundario este año en el Cacique bajo el mandato de Jorge Almirón en la banca alba.

Actualmente, el canterano albo no es un fijo para el ex técnico de Boca Juniors y ha tenido que arrancar desde el banco de suplentes. Eso sí, cuando Almirón ha rotado, Pizarro sí ha visto minutos de titular, pero sin convencer.

En la Selección Chilena, en cambio, fue nominado por Eduardo Berizzo el año pasado, pero Ricardo Gareca no lo consideró para la fecha doble de marzo en donde La Roja enfrentará a Albania y Francia en el viejo continente.

Damián Pizarro tiene un difícil presente. | Foto: Photosport

Jorge ‘Peineta’ Garcés habla con Bolavip Chile y explica las posibles causas de por qué está cortado tanto en los albos como en La Roja: “Me llama la atención lo de Pizarro, al parecer el entrenador de Colo Colo y el de la Selección Chilena no están bajo el alero del mismo empresario, por eso no juega y no lo nominaron”, dijo.

“Es un chico joven, pero le falta mucho. Tiene condiciones, pero yo no sé de qué manera hacerlo goleador sin que lo haya demostrado. Tiene una falencia terrible frente al arco y un centro delantero con esa limitante es complejo, muy complejo”, complementó.

En el cierre, ironiza con su venta a Italia, pero espera que pueda ser un aporte en el futuro: “Que Colo Colo lo haya traspasado me parece una jugada maestra y ojalá que le sirva, que madure y que el día de mañana sea un aporte para nuestra selección”, remató.

Damián Pizarro tiene los días contados en Colo Colo

Damián Pizarro se quedará hasta mediados de año en Colo Colo y después partirá al Udinese de Italia, en donde continuará su promisoria carrera como futbolista profesional.