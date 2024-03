Colo Colo ha tenido un arranque de temporada con sensaciones mixtas; clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 tras superar dos llaves, pero en el torneo local no logra encontrarse y poco a poco va quedando relegado.

El último fin de semana, el Cacique hizo una opaca presentación en Coquimbo y terminó igualando sin goles ante el conjunto local. Con el empate, los albos quedaron tempranamente a seis unidades de Deportes Iquique, el exclusivo líder de la competición.

Jorge Valdivia, histórico volante creativo de los albos, analizó al Cacique en ADN Deportes y explicó que es lo que le falta al equipo de Jorge Almirón: “Le falta un poco de creatividad a Colo Colo, un hombre de creación. Está medio cojo en ese sentido”, dijo.

Cabral es la gran figura de Coquimbo Unido. | Foto: Photosport

“En algunos partidos, como contra Coquimbo y sobre todo en el segundo tiempo, llegaba al último cuarto de cancha y se quedaba sin ideas. Le falta creatividad, buscar ese duelo individual que marca diferencias porque te rompe los bloques defensivos cuando son tan cerrados”, complementó.

Consultado por la opción de Luciano Cabral, quien brilla en Coquimbo Unido, Valdivia aprueba: “Cabral con espacio te marca diferencias, pero en el mundo no hay nadie que con espacios no te marque diferencias. El problema es cuando no los tiene, ahí son pocos los que podemos nombrar”, sumó.

Ahora, el Cacique está a la espera de la programación de la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2024, en donde deberá recibir la visita de Everton de Viña del Mar entre el 30 y el 31 del presente mes.

Los rivales de Colo Colo en Copa Libertadores de América

Fluminense de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Alianza Lima de Perú serán los rivales que tendrá Colo Colo en el Grupo A de la Copa Libertadores de América.