Colo Colo conoció a sus rivales en la Copa Libertadores el lunes pasado, donde tendrá que enfrentar a Fluminense de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Alianza Lima de Perú, en los papeles, el rival más abordable para el equipo que dirige Jorge Almirón.

El estratega de los albos, seguramente, rotará el equipo en las semanas venideras por la alta carga de partidos: la fase de grupos de Copa Libertadores, prácticamente, se disputa en semanas consecutivas desde la primera de abril hasta la última de mayo.

Ahí, tendrá que echar mano a la banca y probar fórmulas, las cuales aún no le han resultado del todo bien. En esa línea, una de las grandes incógnitas es lo que pueda hacer Lucas Cepeda, flamante refuerzo de los albos esta temporada.

Es precisamente sobre el ex Santiago Wanderers que Juan Cristóbal Guarello destapó la olla y contó la verdad sobre su arribo al Estadio Monumental en La Hora de King Kong: “Colo Colo trajo a Paiva, Vidal y Cepeda”, abrió.

Refiriéndose al ex caturro, Guarello asegura que nadie en Colo Colo pidió su llegada, asegurando que “No lo pidieron, no lo querían, no lo ponen. Venía en un pack con Vidal”, reveló.

“Cuando yo hablo de la escudería no estoy hueviando, es serio. Te meten jugadores, sino pregúntenle al Tati”, complementó el destacado comunicador nacional sobre la sorpresiva llegada de Cepeda a los albos esta temporada.

Lucas Cepeda podría ver más minutos con Colo Colo

Lucas Cepeda podría tener más chances de ver minutos con Colo Colo cuando comience la Copa Libertadores, donde seguramente Jorge Almirón echará mano a la banca para refrescar a un plantel que tendrá un alto desgaste.