Durante los últimos días, el futbolista chileno Pablo Parra ha sonado como probable refuerzo para Colo Colo y en las últimas horas, un posible interés de parte de la Universidad de Chile y la opción de retorno al CDA.

No obstante, no son buenos momentos para el oriundo de Chillán, ya que en Bolavip Chile, conversamos con el periodista y director del periódico Grada de Puebla, Alan Núñez, quien detalló las razones del por qué el futbolista no continuaría en el balompié azteca y enciende la alerta para los cuadros chilenos que querrían contar con sus servicios.

“El club Puebla le está buscando acomodo a Pablo Parra a cómo de lugar, esto debido por una plaga de lesiones que el jugador viene arrastrando desde junio de 2022″, comenzó Núñez así, su intervención.

El comunicador, detalló uno por uno todos los inconvenientes que han complicado al ex Cobreloa y que abre la interrogante si valdrá la pena que los dos grandes del fútbol chileno se peleen por él.

“Su historial médico, al cual el periódico Grada tuvo acceso, refleja que en junio de 2022 volvió desde la gira con Chile por Corea con un desgarro en el gemelo de la pantorrilla. Posteriormente durante el apertura 2022 sufrió de un síndrome facetario de la columna lo cual lo mantuvo fuera por ocho semanas y tuvo que ser intervenido en quirófano”, enfatizó Núñez.

Añadió que “posteriormente en el Clausura 2023, vale decir en el torneo que recién terminó aquí en México, sufrió desde el inicio del certamen un problema en el aductor corto con una inflamación en el lado izquierdo”, afirmó el periodista.

Las lesiones le han restado continuidad a Parra en México (Archivo)



Finalmente, su palabra final fue aún más potente y aclaró que la directiva del cuadro mexicano, sí o sí, quiere deshacerse del jugador. “¿Qué significa esto? Una plaga de lesiones que tienen a la directiva del Puebla buscando cómo dar salida a Pablo Parra, pues sigue teniendo contrato vigente, ya no lo quieren en el club y buscando quién lo quiera. Absorber y por ende no tener que pagar ese sueldo”, concluyó Alan Núñez.