En la recta final del Campeonato Nacional 2024, Colo Colo superó a la Universidad de Chile y se quedó con el liderato del torneo a falta de tres fechas para el término.

Si bien el “Cacique” ahora cuenta con la primera chance para ser el nuevo monarca, lo cierto es que podrían darse ciertos resultados que facilitarían un partido de definición entre ambos equipos. Básicamente, si la U gana sus tres duelos restantes y los albos consiguen dos triunfos y un empate, habrá una final entre los dos grandes del país.

BOLAVIP se puso en contacto con Claudio Palma, uno que sabe bastante sobre esta materia y sobre todo de infartantes definiciones por el título.

El “Negro” confesó que anhela una definición del torneo en un partido exclusivo entre el “Cacique” y el “Romántico Viajero”, y así transformar el torneo en una verdadera fiesta.

En primera instancia, el icónico relator del fútbol chileno dijo: “Yo creo que esto se va a definir en la última fecha, pero a mí me encantaría un partido de definición. Me encantaría porque creo que que ambos equipos en distintos momentos han andado muy bien se merecen los dos el título”.

Los argumentos de Claudio Palma

Analizando particularmente el caso de la Universidad de Chile, elogió al DT Gustavo Álvarez, pilar fundamental de la campaña del cuadro laico: “Me parece que Álvarez jugó mucho y ganó muy bien los primeros partidos de la primera rueda. Después uno notó que metió mano en el equipo más allá de las bajas en algunos minutos. La baja de Fernández la suplió bien y a mí me parece que estamos frente de dos técnicos muy tácticos”.

En esa línea, también entregó su visión sobre el entrenador de Colo Colo: “Almirón como técnico me ha llamado la atención lo bien que ha llegado a un grupo de jugadores de oficio. A algunos sobre 30 años y que los ha dosificado muy bien. Esas dos situaciones que regularmente cuando se quejaban los técnicos que no podían competir en las dos competencias”.

“Jorge Almirón nos demostró que con una buena planificación, el tipo a diferencia de Quinteros, ha tenido una segunda rueda espectacular y ha sido, yo creo que a partir de la derrota de Copiapó y Cobreloa, sacó conclusiones y ha mostrado categoría”, agregó.

Finalmente sobre este tema, añadió: “Como han hecho muy buenas campañas y yo creo que lo que ha salvado la hecatombe del fútbol, tenemos a dos equipos grandes peleando el título. Me encantaría que se definiera este este campeonato de esa forma, sería ideal. A estadio lleno y tomando todos los recaudos de los dos equipos, que sea una fiesta y veamos quién es el mejor”.

El Negro recuerda la definición del título de 2023

Gustavo Álvarez es precisamente el último DT campeón en Chile, cuando con Huachipato en 2023, logró en la última fecha arrebatarle la punta a Cobresal y quedarse con el cetro de campeón.

Sobre ese tema, Claudio Palma aseguró: “Acá ahora también empiezan a jugar otros factores y el que tenga mayor carácter, al que no le pese la camiseta, el que pueda resolver mejor será quien gane. Yo no me olvido nunca que yo el año pasado hice Cobresal en Santa Laura y estaba Huachipato jugando en el sur. A Cobresal le pesó ese último partido y hubo factores emocionales que cagaron al equipo. Ese día fue un desastre y perdió el título”.

A diferencia de esa definición, Claudio Palma hoy ve otros factores: “Aquí lo primero es que los dos equipos tienen jugadores de categoría y al que le tirite menos la pera podrá ser campeón”.

“En lo personal, si me preguntas por una final, sería bonita. Bonito término del campeonato con un partido de definición de los dos más grandes del último tiempo”, cerró.