Leonardo Véliz quedó maravillado con la jugada de Isaac Díaz en el triunfo de Deportes Copiapó por 3-1 ante la Universidad de Chile. El jugador sacó una lambretta para superar a Luis Casanova en el minuto 22 del compromiso.

“Así está el fútbol; poco y nada se comenta la jugadoraza de Isaac Díaz contra la U. Pero si se aplaude a los que corretean como maratonistas o pegan una chuleta descomunal”, escribió el Pollo en su cuenta X (ex Twitter).

El mundialista de Alemania 1974 recordó a una leyenda Alba que realizaba la jugada. “Hace 30 años, el Negro Elson Beyruth que no tenía nada de negro, hace la jugada contra Temuco de visita que repitió Isaac Díaz contra la U. Un manjar para los que aplaudimos esos inventos en extinción”.

Véliz sufrió un lapsus en cuanto al tiempo de la jugada, pero fue advertido rápidamente en Twitter y también por sus hijos, por lo que realizó la aclaración con otra publicación en redes sociales.

“Corrijo; mis hijos me dicen que estoy equivocado en los años y tienen razón, fue hace 51 años en Temuco por Colo Colo y de visita. Y frente a la tribuna oficial, allí no me pierdo. Fue una bicicleta perfecta. Beyruth se atrevía a esas jugadas. Hoy nadie se atreve, salvo Isaac Díaz”.

¿Cuántos títulos ganó Leonardo Véliz en el fútbol chileno?

Leonardo Véliz logró cinco títulos de Primera División, tres con Colo Colo (1972,1979 y 1981) y dos con Unión Española (1975 y 1977), con los Albos también ganó la Copa Chile (1972).

El Pollo tanto con el Cacique como con el equipo de Independencia llegó a la final de la Copa Libertadores, en las temporadas 1973 y 1975, respectivamente. También representó a la Selección Chilena en la Copa del Mundo de Alemania 1974.