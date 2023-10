El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, sorprendió al mundo esta mañana al anunciar que Argentina, Uruguay y Paraguay serían sede de los partidos inaugurales del Mundial 20230, dejando a Chile de lado.

Esto generó la reacción de Leonardo ‘Pollo’ Véliz, histórico mundialista con La Roja quien conversó con Bolavip Chile y simplemente prendió el ventilador en contra del presidente de la ANFP, Pablo Milad, y la misma CONMEBOL.

“Una frase que aprendí en el coaching es que las acciones determinan al ser, es decir, las acciones que han venido realizando todos los dirigentes desde un tiempo atrás han sido un desastre enorme, la liviandad de los presidentes como Milad, de su directorio, de los errores”, dijo.

Milad recibió duro golpe por parte de CONMEBOL. | Foto: Photosport

Véliz cree que la FIFA ve todo: “Eso obviamente no pasa desapercibido por mucho que las cosas se cocinan con lo que ha demostrado la dirigencia chilena, no podíamos aspirar a algo más, no podemos. La FIFA nos puso en la realidad de nuestro fútbol”.

“La crisis estructural del fútbol, ya no hablo solo de la crisis de un determinado club, la liviandad de los dirigentes, los torneos, las canchas, las programaciones, los arbitrajes, los representantes en el futbol, la formación, la Selección Chilena…”, complementó.

“En la CONMEBOL está el Vaticano en Asunción, no se puede hacer nada ahí. Ni el FBI entra ahí. Por un lado, estoy contento porque sería una irrealidad absoluta, no nos merecíamos ser anfitriones de un campeonato mundial”, dijo en el cierre.

Esto viene para Chile

La Roja juega contra Perú, Venezuela, Paraguay y Ecuador en lo que resta del 2023 con miras al Mundial de Norteamérica 2026.