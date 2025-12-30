Una fuerte repercusión entre los hinchas de Unión Española generó en las últimas horas las imágenes de la cancha del Estadio Santa Laura sin nada de césped.

A través de varias imágenes aéreas, la cancha ubicada en la comuna de Independencia luce totalmente seca, justo semanas después del descenso hispano a Primera B.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron una fuerte preocupación entre los fanáticos del conjunto de colonia. Sin embargo desde el propio club hispano salieron a explicar la situación.

Así luce actualmente el estadio Santa Laura (Photosport).

Según informó La Tercera, desde Unión Española explicaron que la ausencia de pasto en el campo de juego se debe a un cambio completo de la superficie de cara a la próxima temporada.

“En el terreno interviene un tractor, que lo prepara para el cambio completo del pasto, a través de la instalación de rollos, lo que favorece los tiempos que implica la respectiva instalación”, señalaron desde U. Española.

En paralelo, el club informó en sus redes sociales que terminó la primera etapa de la instalación de cuatro nuevas torres de iluminación para el estadio Santa Laura.