Rafael Olarra reacciona al desahogo de Maximiliano Falcón: "Esto de hacerse el pobrecito, no me parece"

Maximiliano Falcón se desahogó en Colo Colo tras el partido ante la Universidad Católica por la Copa Chile. “Son tres años que estoy acá, llega un momento que amarilla por todo, ya no puedo estar ningún lado porque piensan que estoy peleando“, fue parte de lo que dijo Peluca.

El defensor alegó que recibió una amarilla que no correspondía por un diálogo con Alexander Aravena, quien fue amonestado por una falta a César Fuentes. Rafael Olarra no comparte la actitud del zaguero uruguayo ni tampoco sus dichos.

“No me gusta. El jugador más allá de cómo es, porque todos respetamos la forma de ser de cada uno, él está en un colectivo. Tiene que darse cuenta de que esto perjudica al colectivo, porque lo condiciona, porque lo deja con amarilla cuando no tiene que ser… le corresponde la amarilla y le ha correspondido muchísimas amarillas que le han puesto”, señaló el exfutbolista en ESPN F Show.

Olarra que respaldó la decisión de José Cabero, considera que Maximiliano Falcón corre riesgos innecesarios. “Yo no estoy evaluando lo futbolístico, cada uno tendrá su visión, pero en cosas que son factores que pueden significar el cambio de un resultado que puede ser una amarilla. Una amarilla para un central significa a la otra que tenga que realmente estar disponible para una jugada de salvar, me van a expulsar. Tú tienes que tratar de sacarte eso de la mente, de ir a hacer justicia por las tuyas ¿A qué? Si ya la justicia estaba dada”.

“En esta jugada particular la justicia Cabero ya la había impartido, que era la amarilla, porque consideraba que había sido un juego brusco en contra de un defensa de Colo Colo ¿A qué vas? Si el juez había tomado decisión. Esto de ‘ya llevo tres años’, no va”, complementó el exdefensor.

Olarra le pidió hacer un cambio al zaguero “Tienes que cambiar de forma porque el colectivo no puede cambiar por ti. ‘Todos tenemos que entender que Falcón es impulsivo’ ¿Por qué tenemos que todos entender? Él tiene que ir trabajando eso. Tiene que pensar que Colo Colo es un paso más, es joven todavía y tiene posibilidades. Estas cosas merman posibiliades porque dicen ‘es poco confiable para los técnicos’, ‘siempre está la posibilidad de me lo expulsen’.

Maximiliano Falcón fue una de las figuras de Colo Colo ante la Universidad Católica. Tras el partido, Peluca se desahogó por amonestación que recibió (Foto: Photosport)

El medallista olímpico en Sídney 2000 no está de acuerdo con el desahogo del Peluca. “Quinteros por eso sale a la cancha, sino no hubiese salido. Siempre está la posibilidad que me lo expulsen ha pasado varias veces. Esto de hacerse como el pobrecito no me parece”.

Rafael Olarra aconseja a Maximiliano Falcón

El actual comentarista le pide hacer un cambio al jugador y valora su buena jugada sobre el final que salvó a Colo Colo. “Tiene que hacerlo, es un jugador que considero inteligente, porque lo que hace en la última jugada que se juega la vida. Ve que hay un posible pase más, es de inteligencia, es sobre la media, el siguió algo, que lo olfateó y corrió riesgo”.

“Hay un pensamiento extra, eso es lo que tiene que primar en Falcón y no lo otro de ir a qué ¿Para qué quiero tomar al jugador de Católica y zarramear? ¿Para qué? Si ya le habían puesto amarilla”, cerró.