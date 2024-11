El defensor de Colo Colo explicó lo que fueron sus descargos tras no ser parte del once ideal en el fútbol chileno

Maximiliano Falcón explica su descontento tras no ser parte del once ideal en el fútbol chileno: "Ya me tenían..."

Colo Colo logró terminar su temporada 2024 de la mejor manera posible tras coronarse como campeón de la Supercopa, en lo que fue el largo partido pendiente que logró concluir ante Huachipato, a quien venció por 2-0 y logró gritar como campeón en dicha competición.

Tras aquel título, el defensor del ‘Popular’, Maximiliano Falcón generó polémica por lo que fueron sus dichos post partido, en la que gritó a viva voz de que se considera el mejor zaguero del fútbol chileno por escándalo, algo que días después explicó aquello en conversación con ‘100% Deportes’ de Sports 890 en Uruguay.

“Soy el mejor zaguero del fútbol chileno por destrozo. Es verdad, lo pienso. Terminé varios partidos con el cien por ciento de los duelos ganados”, partió indicando Falcón.

Siguiendo en lo que fueron sus grandes números en la temporada con el ‘Cacique’, el ‘Peluca’ remarcó que decidió declarar eso tras no haber estado presente dentro del once ideal de la Gala de TNT Sports, en la que consideró de cierta manera injusta su no participación en dicho onceno.

“Decidí poner esa estadística en redes porque acá todos los años hay una gala donde eligen a los mejores de la temporada y a los extranjeros siempre nos caen, a mi ya me tenían cansado y se las mandé a guardar”, explicó.

Falcón habló tras sus dichos post obtención de la Supercopa | Foto: Photosport

Falcón y su presente en Colo Colo

Dejando de lado lo que fue dicha polémica, el zaguero uruguayo explicó lo que ha sido su importante irrupción dentro del fútbol chileno vistiendo la camiseta de Colo Colo, en la que sorprendió a todos con una importante confesión dentro del camarín ‘Albo’.

“Mis compañeros me dicen ‘sos re rústico, como haces para jugar así al fútbol’ y mi respuesta es ‘¿sabes por qué? porque mentalmente te como, no importa que esté 3 o 4 kilos arriba, mentalmente te como’. Nosotros somos así, ellos no lo entienden”, señala.

Finalmente, Falcón habló de lo que ha sido su adaptación al fútbol chileno, en la que fue muy claro en indicar de que le costó un poco poder adecuarse, debido a que sus constantes salidas de cadenas, lo terminaban perjudicando tanto a él, como a su equipo, algo en lo que trabajó para poder mejorar.

“Me tuve que acoplar un poco al fútbol chileno y me costó adaptarme. No tienen la misma forma de ser que nosotros. Me tuve que adaptar porque no se me podía seguir saliendo la cadena”, concluyó.