Regis Marques es conocido en el fútbol chileno por ser el agente del ex Colo Colo, Guillermo Paiva. El empresario brasileño quiere desembarcar en Chile con la compra de un club. En una primera instancia intentó adquirir Huachipato y ahora envió una propuesta a O’Higgins.

“Me gusta Chile, porque me parece que las sociedades anónimas de los clubes funcionan muy bien. Es un mercado donde tienen muy buenos jugadores y existe este interés de comprar un club en Chile. En su momento hablé con la gente de Huachipato, pero vendió a otra gente y ahora me fui a Chile, tuve dos o tres reuniones y estamos analizando”, confesó en diálogo con BOLAVIP sobre su interés por el Capo de Provincia.

El presidente de la agencia de representación RMC Sports, reveló por qué quiere adquirir el cuadro Celeste: “O’Higgins es un club que me gusta, porque tiene una infraestructura muy linda, campo de entrenamiento. Es un club que hizo bien las cosas en la parte de infraestructura. Es uno de los clubes que hablé y tengo interés. Depende si llegamos a acuerdo y ellos me quieren vender”.

Marques aclaró que ya realizó una propuesta y que es una negociación que tardará algunos meses: “Ya fue hecha la propuesta, pero estaba aguardando la respuesta. Es una negociación de mucha plata que creo que no se cierra en 10 días o un mes. Hay muchos detalles, pero es un club lindo, donde no hay deudas, donde hay una infraestructura muy linda. Un club que siempre peleó arriba, un club muy interesante”.

Regis Marques se refiere a su interés por comprar a O’Higgins. (Foto: Regis Marques)

Regis Marques explica por qué no quiere administrar más clubes en Paraguay

El empresario brasileño fue gerenciador de Tacuary, pero avisa que no quiere estar en la administración de algún club paraguayo, pues no está conforme con el sistema de torneo que incluye un descenso por promedios: “Una cosa por la cual quiero salir de Paraguay y llegar a Chile, porque veo mucha gente opinando que Tacuary descendió. Cuando entré a Tacuary, el equipo estaba en quiebra y ya descendido, conseguimos salvar dos años seguidos a este equipo. Pero acá son 12 clubes y un promedio de tres años”.

Más adelante explicó que el modelo de los equipos tampoco lo convence: “Es muy complicado, es una cosa por la que me aparto de clubes de Paraguay (tema del formato del torneo) y también por el manejo, porque acá no son sociedades anónimas, entonces no tienes acceso a bancos, a contratos y a veces llegaban cuentas que no son suyas”.

“Cuando llegué (a Tacuary) estaba descendido (en zona de descenso), conseguimos salvar, al año siguiente hicimos milagro y nos salvamos de nuevo, y este año volvimos a empezar de últimos. O’Higgins hizo un torneo que casi descendió, pero a partir de 2025 es todo nuevo. Acá no sería así, O’Higgins empezaría mal. Es difícil para contratar jugadores, nadie quiere venir a pelear el descenso”, añadió.

¿Le interesa la formación de jugadores?

Claro, yo vivo de eso. Tú formando buenos jugadores, es la única manera de auto sustentar y ganar plata, pero eso lleva tiempo, es un proceso. Este proceso en Paraguay por este tema de promedio de descenso de tres, es imposible porque siempre estás jugando descenso y siempre tienes que contratar siempre jugadores de nombre para que tenga peso.

O’Higgins es uno de los mejores formadores con Huachipato. Tiene una estructura muy buena para formar jugadores. Esto para mí es negocio, pero obvio que cuantos más resultados mejores tienes, más valoran sus jugadores.

¿Llegaría con refuerzos y jugadores nuevos?

Todavía estamos muy al inicio de la conversación, quien está las contrataciones es la gente que está ahí, yo no me meto. Es la compra del club, con la infraestructura que tiene es una negociación que puede de tardar de un mes a seis meses.No se hace en dos días. Es algo que va a tener cláusula, que va a tener muchas cosas.