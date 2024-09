Este lunes Cobreloa confirmó la salida del entrenador Dalcio Giovagnoli, quién había asumido la banca del cuadro naranja cuando expiraba la primera rueda y a falta de cuatro encuentros para el término del campeonato se resolvió su partida.

BOLAVIP conversa con el campeón con el Zorro, Rodrigo Pérez, el que además también tuvo una experiencia como director técnico del equipo.

“Independiente de cualquier situación, cuando las cosas no están claras, pasa lo que ocurrió en esta temporada, mira lo que pasó: ratifican a un entrenador y a los tres días los despiden porque perdió un partido”, indica extrañado por la decisión de la directiva de Cobreloa.

El ex lateral izquierdo no esconde su molestia y no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar al timonel, Marcelo Pérez.

“Son poco claros y es lamentablemente porque juegan con la ilusión de los hinchas, no tengo respuesta para esto, hacen un cambio a falta de cuatro partidos, la cabeza debe estar clara y me parece que no está clara”, afirmó.

César Bravo será el nuevo entrenador de Cobreloa

Lo que viene para César Bravo en Cobreloa

Rodrigo Pérez nos cuenta que es irresponsable decir si a un entrenador le va a ir bien o no, considerando además la problemática que afecta a los loínos, pero su corazón está con el nuevo DT.

“Es fútbol es impredecible porque cualquier cosa puede pasar, a Nelson lo conozco porque cuando dirigí en Cobreloa, él estaba a cargo de la Proyección, espero que le vaya bien, pero todo es apresurado”, asegura.

Agregando que sólo pide lo mejor para los naranjas. “Le deseo lo mejor y ojalá pueda conseguir el milagro”, cerró