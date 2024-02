Romai Ugarte no tiene piedad con Pamela Venegas: "No tiene ni idea qué es Estadio Seguro"

La crisis en el fútbol chileno sigue más vigente que nunca. La violencia en algunos estadios nacionales ha hecho que el Gobierno se entrometa en la búsqueda de soluciones a esta problemática que viene desde hace varios años.

Y es que incluso ha llevado a las autoridades a suspender varios compromisos, en el que destaca el de Universidad de Chile ante Cobresal, en el Estadio Nacional.

Esta determinación no dejó para nada contentos a los hinchas del Romántico Viajero, los cuales se fueron en picada en redes sociales contra Pamela Venegas, Jefa de Estadio Seguro.

ROMAI UGARTE NO SE GUARDA NADA CONTRA LA JEFA DE ESTADIO SEGURO

El periodista Romai Ugarte utilizó su tribuna en el programa de Youtube llamado Con Camiseta de Diario La Hora, donde también se sumó a las fuertes críticas que han realizado los fanáticos del Bulla en las últimas horas.

“Acá hay una incapacidad de que hay en cargos públicos gente que no tiene que estar y que no tiene la capacidad”, aseveró.

Venegas es una de las más criticadas por los hinchas nacionales | FOTO: Marcelo Hernandez/Aton Chile

“Pamela Venegas, usted va a ser Jefa de Estadio Seguro. Sí, acepto. ¿Por qué? ¿Por qué?. Si no tiene ni idea qué es Estadio Seguro, no tienes idea. Ah, es que es la peguita, es el trabajo, me tengo que mantener. Ahí está el problema”, remató.

¿CUÁNDO SE JUGARÁN LOS PARTIDOS PENDIENTES DE LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO NACIONAL?

Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no se han referido sobre este tema, lo que sí se espera que un poco antes o después de marzo, esto porque varios equipos nacionales involucrados tienen participación en copas internacionales.