El histórico ex jugador del fútbol chileno se la juega con el club de sus amores y del cual es hincha acérrimo.

Universidad de Chile superó por la cuenta mínima a Unión La Calera el día sábado en el Estadio Nacional, compromiso que contó con la presencia de ex jugadores azules como Darío Osorio y David Pizarro, quienes estuvieron atentos al devenir azul en las tribunas del recinto ñuñoíno.

Fue precisamente el formado en las inferiores de Santiago Wanderers el que hizo noticia en los últimos días, toda vez que circula un video viral en donde da por zanjada la duda sobre de qué equipo es hincha realmente.

David Pizarro se la juega por Wanderers como el club de sus amores. | Foto: Photosport

Pizarro abordó su salida del cuadro caturro hace ya varios años que no se dio de la mejor manera: “Se dieron situaciones que uno no espera que te pasen en tu casa, porque son situaciones que duele, que dolieron mucho y más allá de que uno sea jugador, uno es ser humano, persona”, sostuvo el ex jugador.

En esa misma línea, Pizarro no deja ninguna duda sobre cuál es el equipo que se roba su corazón diciendo que “Yo soy de una línea, nunca fui gris. O era blanco o negro. Yo soy wanderino. La fe por más de las problemáticas que han pasado… dicen que se cambia de todo, menos de club. Yo soy hincha de Wanderers”, aseguró.

La declaración cae como un puñal en el corazón de los hinchas de Universidad de Chile, quienes aplauden y recuerdan el paso del ex jugador por la institución donde supo darle un salto de calidad al mediocampo azul.

La carrera de David Pizarro

Santiago Wanderers, Udinese, Universidad de Chile, Inter de Milán, Roma, Manchester City y Fiorentina fueron los clubes que David Pizarro defendió a lo largo de su exitosa carrera como futbolista profesional.