El triunfo de Universidad de Chile sobre Unión La Calera no satisfizo a José Ormazábal. El histórico relator azul encendió las alarmas tras el duelo en el Estadio Nacional.

En conversación con BOLAVIP CHILE, expresó su temor. Y es que para él, no se realizó un buen compromiso a pesar del 1-0 a favor. Para él, faltó la principal figura en ofensiva: Leandro Fernández.

“Sufriendo mucho, cuidado. Se extrañó Fernández, se extrañó más que nada creerse el cuerpo. Esa situación, creo que a la U le falta un líder de la cuerda de Fernández y eso se notó”, señaló.

En dicha línea, aportó: “Que tenga más potencia, que tenga potencia física, que corra. Y también el hecho de no contar con un tipo de jerarquía, con un 10. O sea, no estando Fernández no hay líder en la cancha”.

Tras ello, lanzó una potente reflexión. “Se notó la falta de un líder, un líder explosivo, que esté como al ritmo de la barra de la U. Mucha barra, poco equipo”, cuestionó el relator.

“Y creo que, ¿sabes lo que yo pienso? La U en pocos momentos se puede volver a tropezar con la Católica. Lo único que resalto del triunfo es nada más, nada más”, lanzó.

Pepe Ormazábal extraño la presencia de Leandro Fernández en Universidad de Chile.

Poco y nada que destacar

Finalmente, recalcó su advertencia. Este plantel de Universidad de Chile está al debe: falta un jugador que exhiba su jerarquía en el campo. Para él, sin Leandro Fernández se pierde en demasía.

“No rescataría a ningún jugador, excepto Hormazábal, que es el que salvó la noche. Pero se notó la falta de un líder, se notó sin duda. Es un partido para quedar preocupado”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será contra Coquimbo Unido. Se jugará el miércoles 9 de octubre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.