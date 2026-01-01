En el fútbol chileno aún se mantiene la incertidumbre por lo que puede ser la temporada 2026, en donde sigue siendo una polémcia lo que es el futuro de Unión Española y Deportes Iquique con la ANFP.

La tremenda polémica de este caso ha puesto en la mesa lo que sería un torneo nacional de primera división con 18 equipos para el 2026, lo que sin duda sería un importante cambio.

Ante este escenario, desde Bolavip Chile nos pusimos en aquel escenario y agregamos dos clubes más para lo que sería una temporada con 20 equipos, en la que la IA de ‘X’, ‘Grok’ nos ayudó con aquello, con los equipos que formarían parte de este torneo, el campeón y los tres descendidos.

Los 20 equipos participantes

Los 20 equipos que participarían de este torneo serían los 16 que están hoy en día: Coquimbo Unido, U. de Chile, Colo-Colo, U. Católica, Huachipato, O’Higgins, Palestino, Audax Italiano, Ñublense, Everton, Unión La Calera, Cobresal, Deportes La Serena, Deportes Limache, U. de Concepción y Deportes Concepción.

Colo Colo sería el campeón | Foto: Photosport

Los otros cuatro equipos serían Unión Española y Deportes Iquique, quienes nos descenderían y se sumarían Cobreloa y San Luis de Quillota, según la IA de ‘X’.

El equipo campeón

El campeón de este torneo sería Colo Colo: “Tienen la estructura más sólida del país, la hinchada más grande y presión por recuperar terreno tras años irregulares. Si arman 4-5 refuerzos top (como se rumorea en pretemporada), dominan las 38 fechas y levantan la copa en diciembre. La alternativa cercana: U. de Chile “si mantiene la base 2025 y no tiene lesiones clave”, indicó.

Los tres descendidos

Los tres descendidos de este torneo serían: Deportes Concepción, Deportes Iquique y Cobresal o Unión Española:

Deportes Concepción: “El más complicado: regreso tras 17-18 años, plantel limitado, adaptación dura a Primera y presión histórica enorme. Probable colista.”

Deportes Iquique: “Si ya descendieron en 2025, en este formato salvado pero con problemas financieros y sin mucho refuerzo, vuelven a sufrir”

Cobresal o Unión Española: “Cobresal por ciclos irregulares y dependencia del norte; Unión Española si no se recuperan del mal 2025 y pierden categoría”