Fin de la teleserie. La ANFP decidió ponerle punto de término a la polémica tras el reclamo de Unión Española y Deportes Iquique, quienes buscaban salvarse por secretaría y anular sus descensos a Primera B para el 2026.

Mediante una reunión de directorio, el organismo echó por tierra los reclamos de hispanos e iquiqueños y finalmente decidieron votar en contra de la intención de ambos clubes de quedarse en Primera División.

La resolución se sustentó, de manera unánime, en que los estatutos establecen claramente la existencia de 16 clubes en Primera División, norma que prevalece por sobre cualquier reglamento. En esa línea, el directorio también enfatizó que las bases de la competencia fueron aprobadas por los propios clubes, quienes las votaron con pleno conocimiento de su contenido.

¿Por qué U. Española e Iquique buscaban frenar su descenso?

El intento de hispanos y nortinos de frenar su descenso a Primera B se sostuvo a partir de comentarios de hinchas en redes sociales, quienes apuntaron al artículo 90 del reglamento general, el cual establece que el descenso debe definirse según el promedio de puntos de las últimas tres temporadas. Bajo ese criterio, los equipos que perderían la categoría serían Deportes La Serena, con un coeficiente de 0,9, y Deportes Limache, con 1,03.

Pese a ello, el directorio mantuvo su postura y desestimó la solicitud. La dirigencia recalcó que prevalecen las Bases de la Liga, aprobadas previamente por todos los clubes, donde se establece de manera explícita que los dos últimos de la tabla anual descienden de forma automática.

En resumen…