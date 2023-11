Hace un par de semanas, finalizó la Segunda División Profesional en su versión 2023 con Deportes Limache como flamante campeón y en la próxima temporada, competir en el Torneo del Ascenso.

No obstante, pareciera que el certamen está lejos de darse por finalizado, ya que Deportes Melipilla hizo la denuncia al cuadro de la Quinta Región por malas e irregulares prácticas, por lo cual Los Potros – quienes terminaron en segundo lugar – solicitaron a la ANFP lograr el ascenso directo a la división de nuestro fútbol.

Y ya comenzaron los alegatos en Avenida Quilín 5635 y en específico, este martes 31 de octubre se presentaron ante el Tribunal del ente rector de nuestro balompié, los testigos de Limache y del cuadro metropolitano, para dar a conocer sus declaraciones.

Dos ex jugadores que hace dos años no tienen actividad, el paramédico, y el actual entrenador de Con Con National Ítalo Pinochet, quien dirigió a los tomateros hace un tiempo atrás fueron por el cuadro campeón. Por su parte, Melipilla presentó declaraciones de un ex jugador y una ex funcionario del club de la Provincia de Marga Marga, quien se desempeñaba en la parte de administración.

La gran sorpresa gran

Melipilla presentó a esta testigo clave en esta denuncia y se trata de una ex funcionaria del cuadro limachino que trabajó en la parte administrativa del club y que fue despedida hace un par de años.

En aquel tiempo y según información recabada, la abogada Pilar Maulén, asesoró a esta testigo, cuando esta última le comentó de ciertas irregularidades que ocurrían en el cuadro limachino.

La sorpresa para todos es que Maulén es la actual jurista de Deportes Limache. Los representantes del mencionado club quedaron atónitos, según cuentan a Bolavip, más aún que ella estaba al tanto de las pruebas que la declarante tenía en su momento y que según su expertiz, las tildó como “gravísimas” por esos días.

Ante tal situación, existe información que dan cuenta de esto último y que comprometerían, gravemente, el destino del cuadro limachino quienes también se ven expuestos a perder el ascenso, como también a algo más grave, aún. Por cierto, todas las pruebas fueron entregadas al tribunal.

Deportes Limache campeón, pero su ascenso aún en veremos (Archivo)

Por último, es necesario señalar que en la próxima semana, los dirigentes tanto de Limache como de Melipilla, deberán presentarse a declarar ante el Tribunal y se espera que a mediados de noviembre, pueda existir una resolución por parte de la Primera Sala, al respecto. Aún queda competencia en Segunda División, señores.

¿Cómo finalizó la tabla de posiciones en la Segunda División?

Ya terminado el certamen en cancha, es necesario recordar que el cuadro de Deportes Limache finalizó en el primer lugar de la tabla de posiciones con 61 puntos, mientras que Melipilla terminó como sublíder con 47 unidades.

En tercera ubicación y bastante más atrás, el cuadro de Fernández Vial con 40 positivos.