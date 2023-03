La llegada de Bryan Taiva a Deportes Melipilla significó un segundo aire en su carrera. El centrodelantero que salió de las divisiones inferiores de Universidad de Chile, estuvo deambulando en varios clubes nacionales, como: San Luis de Quillota, San Marcos de Arica, Deportes Temuco, entre otros, pero ahora quiere su revancha en el fútbol.

Lo cierto es que el jugador 27 años está contento con su llegada al cuadro que actualmente milita en la Segunda División Profesional, y donde ya pudo convertir su primer gol, por lo que intentará dejar todo en cada partido para poder volver a la 'elite' del fútbol.

En su momento, Taiva fue una de las grandes promesas de la cantera de la U | Foto: Agencia Uno

Fue el propio centrodelantero quien se tomó un momento para conversar con AS Chile sobre lo que son sus sueños a futuro.

"¿Volver a la U? Sí, la verdad es que me gustaría, pero primero que todo tengo que consolidarme en Melipilla y luego tener una buena temporada, porque para estar en un club grande debo anotar muchos goles", dejó en claro una de las grandes promesas de las inferiores de la U.

Al ser consultado por su fracaso en la institución laica, Taiva dejó en claro que "más que nada fue por falta de oportunidades. Siento que igual antes jugaba porque era del gusto del técnico, pero creo que también influyó la falta de continuidad".

Por último, recordó lo que fue su paso por la inferiores del Cacique. "Me echaron de Colo Colo y yo quería irme a la U, entonces cuando llegué al CDA, me recibieron de muy buena forma, era el lugar en donde siempre quise estar. La gente de Colo Colo se acercó a mi familia porque querían que fuera para allá, pero todo cambió muy rápido porque se dieron cuenta que existía un contrato con La Serena que no los favorecía, así que al final no me quisieron. Gracias a ese problema pude llegar a Universidad de Chile", sentenció el jugador de 27 años.