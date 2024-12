En la Universidad de Chile ha existido un tremendo problema en los últimos días y todo esto debido al movimiento que se ha generado en torno a la institución por la polémica financiera de sus controladores.

Sobre esta situación, el periodista nacional, Gonzalo Fouillioux entregó una preocupante noticia sobre el mercado azul en el programa ‘El Team del Siete’ en TVN, en la que podrían peligrar los fichajes de la U

“La información que tengo es que la U está muy avanzada con cuatro jugadores, pero es cosa de detalles, empujar un poco la negociación y se cierra, algunos nombres ya se saben, como Gonzalo Montes, Javier Altamirano, Octavio Rivero y otro más”.

“El problema es que después de lo del viernes ha quedado todo en stand by, eso es lo que se ha bajado desde la presidencia de Azul Azul, por el cambio de propiedad y todo. Está todo en stand by”, partió indicando Fouillioux.

Sobre este mismo tema, el comunicador indica que todas las operaciones que están en pausa con los jugadores para llegar a la U, uno de estos podría caerse en su arribo debido a esta espera.

En la U sufren con los fichajes | Foto: Photosport

“Yo no estoy en condiciones de afirmar, de que si esto de que este congelado se pueda destrabar mañana y digan ‘vamos con todo’ o incluso, todo para atrás y que la U no traiga nada o que esto dure mucho y cuando la U vuelva al mercado para las definiciones, varios de estos jugadores podría pasar, yo no podría dar certeza, pero la información de hoy es que la U por una orden desde arriba, no puede cerrar los refuerzos”, declaró.

Finalmente, Foullioux declara que los próximos días serán claves dentro de la Universidad de Chile, en la que espera poder dejar atrás estos problemas en lo financiero y lograr concretar sus fichajes para el equipo de Gustavo Álvarez.

“Hay un jugador que yo no tengo el nombre, que podría caerse, con Gonzalo Montes dudo que pase, pero este atraso del mercado, le puede traer un perjuicio deportivo a la Universidad de Chile, esto solamente hablando de si llegan refuerzos o no”, concluyó.