Se terminaron las 30 fechas de la Primera B. En los partidos que se definía el ascenso, Cobreloa derrotó por 2-1 a Rangers en el estadio Fiscal de Talca y Deportes Iquique venció por 3-2 a Santiago Wanderers en el Tierra de Campeones.

Con esto, Cobreloa con 54 puntos logró el título de la Primera B y el ascenso directo a la Primera División. Deportes Iquique remató segundo con 52 unidades, llegando a la semifinal de la Liguilla.

Por su parte, la primera ronde de la Liguilla quedó con los partidos de Santiago Wanderers (3) vs. San Felipe (8), Deportes Temuco (4) vs. Deportes La Serena (7) y Deportes Antofagasta (5) vs. San Luis (6).

Los partidos de la Liguilla serán ida y vuelta con la localía en el primer partido para el equipo peor ubicado en la Tabla de Posiciones. Si hay igualdad en puntos y diferencia de goles al termino del segundo partido, se pasará a una definición vía penales.

¿Contra que equipo jugará Deportes Iquique en semis de Liguilla?

Deportes Iquique finalizó en el tercer lugar de la Tabla de Posiciones por aquello no jugará en la primera ronda de Liguilla. Los Dragones Celestes esperan rival en semifinales.

Las bases de la Primera B precisan lo siguiente respecto al rival que tendrá el equipo de Miguel Ponce. “El equipo que resultare 2do disputará dos partidos (ida y vuelta) ante el equipo clasificado que hubiese quedado en el lugar más bajo en la tabla de posiciones”.

Deportes Iquique se instala en semifinales de Liguilla (Foto: Photosport)

“Mientras que la otra llave la disputarán los otros dos clubes clasificados, también

en dos partidos (ida y vuelta). En ambos casos será local en el primer partido el

club que hubiere concluido el Campeonato con la peor ubicación en la tabla de

posiciones. Si al término del segundo partido quedaren igualados en puntaje y

diferencia de goles, el ganador se definirá a través de una serie única de

lanzamientos penales, ejecutados de acuerdo con las Reglas del Juego dictadas

por la IFAB”, se agrega.

Esto quiere decir que Deportes Iquique se enfrentará al equipo que se instale en semifinales de Liguilla con la peor ubicación en la Tabla de Posiciones del Campeonato de Primera B.