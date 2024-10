El ex jugador de fútbol mostró su postura en caso de que el Campeonato Nacional 2024 se resuelva en los pasillos.

El Campeonato Nacional 2024 entró en etapa de definición y quedan solo dos fechas, donde Colo Colo y Universidad de Chile se muestran los dientes para ver quién se prueba la corona de campeón esta temporada.

En las últimas horas, trascendió que Universidad de Chile se sumó al informe arbitral de Héctor Jona sobre el partido entre albos y acereros, donde el Cacique habría cometido una infracción que le puede significar la resta de tres puntos.

Diego Rivarola, ex jugador de Universidad de Chile, habló fuerte y claro sobre su postura respecto al tema: “El hincha de la U, porque es Colo Colo, va a querer. A mí, ganar por secretaría, nunca me convenció, no soy partidario de ganar de esa manera”, dijo en ESPN Chile.

La U quiere ganar el torneo por secretaría. | Foto: Photosport

Por otro lado, el ídolo azul remarca que, si hay un reglamento, es para cumplirse: “Pero claro, para qué tenemos un reglamento. Ese es el punto de inflexión entre querer y no querer ganar por secretaría, si con la prueba que puedes llegar a presentar va en contra del reglamento…”

En el cierre, Rivarola deja muy en claro que Universidad de Chile no inició la moción para castigar al Cacique, sino que solamente se sumó al informe de Jona: “Acá la U se suma al informe arbitral, no es que sea un invento de la U”, remató.

Lo concreto es que el próximo martes 29 de octubre el Tribunal de Disciplina verá esta materia, mismo día en que Colo Colo juega ante Magallanes por Copa Chile y en la antesala de la definición del torneo.

Así se juega penúltima fecha

Colo Colo recibe a Deportes Iquique en el Estadio Monumental el domingo 3 de noviembre a las 6 de la tarde, mismo día y hora en que Universidad de Chile deberá visitar a Ñublense en Chillán.