Una profunda conmoción existe en el fútbol chileno tras confirmarse la muerte de Paolo Millalonco, exjugador de las divisiones formativas de Deportes Concepción y Huachipato, quien fue encontrado sin vida en el lago Llanquihue, en la Región de Los Lagos.

La información fue confirmada por el programa “La Tarde es Nuestra” de Canal 13, donde se señaló que los equipos de rescate y personal del GOPE dieron por finalizada la búsqueda del joven, quien se mantenía desaparecido desde el jueves pasado.

Según los antecedentes entregados, el trágico hecho ocurrió en el sector de Ensenada, a unos 30 minutos de Puerto Varas, mientras Paolo practicaba stand up paddle junto a su hermano de 11 años. Cerca de las 18:20 horas, ambos habrían caído al agua producto de una fuerte ráfaga de viento puelche.

Testigos indicaron que inicialmente eran tres personas las que realizaban la actividad sobre una tabla inflable. Una mujer adulta logró salir a la orilla, quedando solo los dos hermanos, quienes comenzaron a ser arrastrados hacia el interior del lago por el viento.

A unos 100 metros de la orilla, los jóvenes se bajaron de la tabla, la que fue arrastrada por el viento. Ambos intentaron regresar nadando, pero solo el menor pudo ser rescatado por su padre. Paolo, de 19 años, desapareció en el agua y su cuerpo fue hallado tras intensas labores de búsqueda. Posteriormente, personal de la Armada se hizo cargo del traslado hasta el puerto de Puerto Varas.

Tras conocerse la noticia, Deportes Concepción y Huachipato expresaron públicamente sus condolencias: “Deportes Concepción lamenta el fallecimiento de Paolo Millalonco, exjugador de nuestras series formativas. Enviamos un mensaje de condolencias a sus familiares y cercanos”, escribió el elenco penquista, sumándose al duelo que hoy enluta al fútbol nacional.

En tanto, los ‘Acereros’ publicaron: “Con gran pesar y tristeza comunicamos el lamentable fallecimiento de nuestro ex jugador, Paolo Millalonco Díaz, quien ayer sufrió un accidente en el Lago Llanquihue”