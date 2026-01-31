La Liga de Primera 2026 ha tenido un intenso comienzo. En la fecha inicial del torneo chileno, los compromisos han tenido todo tipo de emociones y ello quedó demostrado en el Estadio El Cobre.
¿Por qué? En dicho recinto deportivo, Cobresal venció por la mínima (1-0) a Huachipato. A través de un lanzamiento penal, el conjunto minero registró un exitoso estreno.
En el minuto 45+6 del encuentro, Steffan Pino tomó el balón y se alistó a rematar desde los 12 pasos. Sin dudarlo, apostó por enviar el esférico a su palo izquierdo para anular la resistencia de Rodrigo Odriozola.
De esta manera, el elenco dirigido por Gustavo Huerta cosechó la primera alegría de su campaña. Por contraparte, Jaime García y sus pupilos tendrán que enmendar el camino.
Los siguientes duelos de tales clubes: Cobresal se medirá ante Unión La Calera (lunes 9 de febrero) en calidad de visita y Huachipato recibirá a Universidad de Chile (domingo 8 de febrero).
La tabla de posiciones de la Liga de Primera
|Pos
|Equipo
|PJ
|PTS
|DG
|1
|Limache
|1
|3
|+2
|2
|U. de Concepción
|1
|3
|+1
|3
|Cobresal
|1
|3
|+1
|4
|Audax Italiano
|1
|1
|0
|5
|U. de Chile
|1
|1
|0
|6
|Concepción
|0
|0
|0
|7
|Everton
|0
|0
|0
|8
|La Serena
|0
|0
|0
|9
|O’Higgins
|0
|0
|0
|10
|Palestino
|0
|0
|0
|11
|U. Católica
|0
|0
|0
|12
|U. La Calera
|0
|0
|0
|13
|Ñublense
|0
|0
|0
|14
|Huachipato
|1
|0
|-1
|15
|Coquimbo
|1
|0
|-1
|16
|Colo Colo
|1
|0
|-2