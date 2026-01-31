La Liga de Primera 2026 ha tenido un intenso comienzo. En la fecha inicial del torneo chileno, los compromisos han tenido todo tipo de emociones y ello quedó demostrado en el Estadio El Cobre.

¿Por qué? En dicho recinto deportivo, Cobresal venció por la mínima (1-0) a Huachipato. A través de un lanzamiento penal, el conjunto minero registró un exitoso estreno.

En el minuto 45+6 del encuentro, Steffan Pino tomó el balón y se alistó a rematar desde los 12 pasos. Sin dudarlo, apostó por enviar el esférico a su palo izquierdo para anular la resistencia de Rodrigo Odriozola.

De esta manera, el elenco dirigido por Gustavo Huerta cosechó la primera alegría de su campaña. Por contraparte, Jaime García y sus pupilos tendrán que enmendar el camino.

Los siguientes duelos de tales clubes: Cobresal se medirá ante Unión La Calera (lunes 9 de febrero) en calidad de visita y Huachipato recibirá a Universidad de Chile (domingo 8 de febrero).

Steffan Pino anotó el único gol en la victoria de Cobresal sobre Huachipato. (Imagen: Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera