Tras La Serena vs. D. Concepción: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El elenco granate triunfó en el Estadio La Portada. De este modo, se ilusiona con clasificar a torneos internacionales.

La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo: Deportes La Serena se impuso 3-1 sobre Deportes Concepción por la fecha 25. El certamen local vive jornadas claves en la lucha por los cupos continentales.

Con goles de Matías Marín en dos ocasiones (15′ y 37′) y Jeisson Vargas (85′ P), el conjunto granate obtuvo un valioso triunfo en el Estadio La Portada. El descuento fue obra de Jorge Henríquez (21′).

De esta manera, Deportes La Serena se instala en el octavo puesto de la tabla de posiciones, acumulando 33 puntos: está a tan solo dos unidades de ingresar a zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Por su parte, Deportes Concepción queda relegado a la décima ubicación con 32 puntos. El elenco lila se aleja de uno de sus principales objetivos tras escapar del descenso, tal como es acceder a competencias internacionales.

Deportes La Serena derrotó a Deportes Concepción por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 24 17 3 4 50 27 23 54 2 U. de Chile 24 13 6 5 41 19 22 45 3 U. Católica 23 13 3 7 50 33 17 42 4 Everton 24 11 6 7 40 27 13 39 5 Palestino 24 11 4 9 38 35 3 37 6 Huachipato 25 10 5 10 35 40 -5 35 7 Limache 24 10 4 10 45 37 8 34 8 La Serena 25 8 9 8 39 42 -3 33 9 Coquimbo 24 9 5 10 36 34 2 32 10 Dep. Concepción 25 9 5 11 27 30 -3 32 11 Ñublense 24 8 8 8 28 37 -9 32 12 Audax Italiano 24 7 8 9 27 32 -5 29 13 O’Higgins 24 8 3 13 28 38 -10 27 14 Cobresal 24 7 4 13 35 45 -10 25 15 U. de Concepción 24 6 5 13 18 40 -22 23 16 U. La Calera 24 4 6 14 20 41 -21 18