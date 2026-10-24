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Fútbol chileno

Tras La Serena vs. D. Concepción: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El elenco granate triunfó en el Estadio La Portada. De este modo, se ilusiona con clasificar a torneos internacionales.

Deportes La Serena recibió a Deportes Concepción.
© PhotosportDeportes La Serena recibió a Deportes Concepción.

La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo: Deportes La Serena se impuso 3-1 sobre Deportes Concepción por la fecha 25. El certamen local vive jornadas claves en la lucha por los cupos continentales.

Con goles de Matías Marín en dos ocasiones (15′ y 37′) y Jeisson Vargas (85′ P), el conjunto granate obtuvo un valioso triunfo en el Estadio La Portada. El descuento fue obra de Jorge Henríquez (21′).

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De esta manera, Deportes La Serena se instala en el octavo puesto de la tabla de posiciones, acumulando 33 puntos: está a tan solo dos unidades de ingresar a zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Por su parte, Deportes Concepción queda relegado a la décima ubicación con 32 puntos. El elenco lila se aleja de uno de sus principales objetivos tras escapar del descenso, tal como es acceder a competencias internacionales.

Deportes La Serena derrotó a Deportes Concepción por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Deportes La Serena derrotó a Deportes Concepción por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colo Colo 24 17 3 4 50 27 23 54
2 U. de Chile 24 13 6 5 41 19 22 45
3 U. Católica 23 13 3 7 50 33 17 42
4 Everton 24 11 6 7 40 27 13 39
5 Palestino 24 11 4 9 38 35 3 37
6 Huachipato 25 10 5 10 35 40 -5 35
7 Limache 24 10 4 10 45 37 8 34
8 La Serena 25 8 9 8 39 42 -3 33
9 Coquimbo 24 9 5 10 36 34 2 32
10 Dep. Concepción 25 9 5 11 27 30 -3 32
11 Ñublense 24 8 8 8 28 37 -9 32
12 Audax Italiano 24 7 8 9 27 32 -5 29
13 O’Higgins 24 8 3 13 28 38 -10 27
14 Cobresal 24 7 4 13 35 45 -10 25
15 U. de Concepción 24 6 5 13 18 40 -22 23
16 U. La Calera 24 4 6 14 20 41 -21 18
Martín Aliaga
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