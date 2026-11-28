Este sábado Colo Colo se despidió de su localía en el Estadio Monumental, cerrando la temporada en casa con un empate 2-2 ante Deportes La Serena, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.
El Cacique venía de ser campeón hace dos jornadas atrás, por lo que esta noche el entrenador Fernando Ortiz dispuso de un equipo alternativo, que costó que le agarrara la vuelta al partido.
Es más, la visita se puso en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo con gol de Matías Marín, luego de una mala salida del defensa uruguayo Javier Méndez, donde Jeisson Vargas le robó el balón y combinó rápidamente con Diego Rubio, que fue el asistidor.
Los albos remontaron en el complemento, con un doblete del zaguero charrúa Joaquín Sosa, quien igualó el marcador con un cabezazo en los 49′, luego de un exquisito tiro de esquina servido por Tomás Alarcón.
Ocho minutos más tarde, Sosa volvió a convertir, haciéndose cargo de un lanzamiento penal tras una mano en el área granate. Con un fuerte zurdazo lo transformó en gol.
Joaquín Sosa fue la figura en el empate de Colo Colo con La Serena. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)
Pero el elenco de la Cuarta Región no se rindió y a los 78′ encontró la igualdad definitiva, a través de Gonzalo Figueroa tras asistencia de Alexander Oroz.
Este último que está a préstamo desde Colo Colo, vio la tarjeta roja directa en los descuentos, por una fuerte entrada sobre Álvaro Madrid. Había ingresado en los 76′.
Mientras que en los albos, quedaron suspendidos para el último partido del torneo ante Cobresal el capitán Arturo Vidal y el volante Tomás Alarcón, ambos por acumulación de tarjetas amarillas.
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Con este resultado, Colo Colo no se mueve del primer lugar con 65 puntos, seguido de Universidad de Chile (54 pts) y Universidad Católica (49 pts).
Por su parte, La Serena está quinto con 41 unidades, en zona de clasificación a torneos internacionales, pero su posición podría cambiar al cierre de la fecha.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo Colo
|65
|29
|20
|5
|4
|64
|32
|+32
|2
|Universidad de Chile
|54
|28
|16
|6
|6
|48
|22
|+26
|3
|Universidad Católica
|49
|28
|15
|4
|9
|56
|40
|+16
|4
|Coquimbo Unido
|44
|29
|13
|5
|11
|44
|38
|+6
|5
|Deportes La Serena
|41
|29
|10
|11
|8
|44
|45
|-1
|6
|Everton
|40
|28
|11
|7
|10
|44
|37
|+7
|7
|Deportes Limache
|40
|29
|12
|4
|13
|50
|45
|+5
|8
|Deportes Concepción
|39
|28
|11
|6
|11
|30
|30
|0
|9
|Palestino
|38
|28
|11
|5
|12
|39
|39
|0
|10
|Ñublense
|38
|28
|10
|8
|10
|34
|43
|-9
|11
|Huachipato
|37
|28
|10
|7
|11
|35
|41
|-6
|12
|O’Higgins
|31
|28
|9
|4
|15
|32
|43
|-11
|13
|Audax Italiano
|30
|28
|7
|9
|12
|30
|39
|-9
|14
|Cobresal
|30
|28
|8
|6
|14
|42
|52
|-10
|15
|Unión La Calera
|27
|28
|7
|6
|15
|25
|43
|-18
|16
|Universidad de Concepción
|26
|28
|7
|5
|16
|24
|52
|-28