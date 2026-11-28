El Cacique igualó 2-2 con los Papayeros en un accidentado partido en el Estadio Monumental, válido por la penúltima fecha de la Liga de Primera 2026.

Este sábado Colo Colo se despidió de su localía en el Estadio Monumental, cerrando la temporada en casa con un empate 2-2 ante Deportes La Serena, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

El Cacique venía de ser campeón hace dos jornadas atrás, por lo que esta noche el entrenador Fernando Ortiz dispuso de un equipo alternativo, que costó que le agarrara la vuelta al partido.

Es más, la visita se puso en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo con gol de Matías Marín, luego de una mala salida del defensa uruguayo Javier Méndez, donde Jeisson Vargas le robó el balón y combinó rápidamente con Diego Rubio, que fue el asistidor.

Los albos remontaron en el complemento, con un doblete del zaguero charrúa Joaquín Sosa, quien igualó el marcador con un cabezazo en los 49′, luego de un exquisito tiro de esquina servido por Tomás Alarcón.

Ocho minutos más tarde, Sosa volvió a convertir, haciéndose cargo de un lanzamiento penal tras una mano en el área granate. Con un fuerte zurdazo lo transformó en gol.

Joaquín Sosa fue la figura en el empate de Colo Colo con La Serena. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

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Pero el elenco de la Cuarta Región no se rindió y a los 78′ encontró la igualdad definitiva, a través de Gonzalo Figueroa tras asistencia de Alexander Oroz.

Este último que está a préstamo desde Colo Colo, vio la tarjeta roja directa en los descuentos, por una fuerte entrada sobre Álvaro Madrid. Había ingresado en los 76′.

Mientras que en los albos, quedaron suspendidos para el último partido del torneo ante Cobresal el capitán Arturo Vidal y el volante Tomás Alarcón, ambos por acumulación de tarjetas amarillas.

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Con este resultado, Colo Colo no se mueve del primer lugar con 65 puntos, seguido de Universidad de Chile (54 pts) y Universidad Católica (49 pts).

Por su parte, La Serena está quinto con 41 unidades, en zona de clasificación a torneos internacionales, pero su posición podría cambiar al cierre de la fecha.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo Colo 65 29 20 5 4 64 32 +32 2 Universidad de Chile 54 28 16 6 6 48 22 +26 3 Universidad Católica 49 28 15 4 9 56 40 +16 4 Coquimbo Unido 44 29 13 5 11 44 38 +6 5 Deportes La Serena 41 29 10 11 8 44 45 -1 6 Everton 40 28 11 7 10 44 37 +7 7 Deportes Limache 40 29 12 4 13 50 45 +5 8 Deportes Concepción 39 28 11 6 11 30 30 0 9 Palestino 38 28 11 5 12 39 39 0 10 Ñublense 38 28 10 8 10 34 43 -9 11 Huachipato 37 28 10 7 11 35 41 -6 12 O’Higgins 31 28 9 4 15 32 43 -11 13 Audax Italiano 30 28 7 9 12 30 39 -9 14 Cobresal 30 28 8 6 14 42 52 -10 15 Unión La Calera 27 28 7 6 15 25 43 -18 16 Universidad de Concepción 26 28 7 5 16 24 52 -28