Loreto Toloza y Cindy Nahuelcoy recibieron una sanción de 40 fechas sin dirigir, esto tras la resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP. El fallo tras la denuncia del directorio del ente rector del fútbol chileno fue ratificado de manera unánime por Exequiel Segall, Carlos Aravena, Santiago Hurtado, Franco Acchiardo, Alejandro Musa, Jorge Isbej y Simón Marín, según reportó La Tercera.

En primera instancia, las profesionales del arbitraje acusaron una relación amorosa entre Julio Bascuñán y Leslie Vásquez. Tras aquello el oficial de Cumplimiento de la ANFP, Miguel Ángel Valdés comenzó una investigación.

En la investigación no se acreditaron incumplimientos y Roberto Tobar certificó que Vásquez no fue favorecida en ninguna designación arbitral. No obstante, Nahuelcoy y Toloza insistieron enviando un correo a 450 destinarios, lo cual fue reconocido después por las árbitras.

La Tercera publicó parte de la denuncia secretario ejecutivo de la ANFP, Juan Eduardo Vega. “Realizaron a través de maniobras de difusión información inexacta, falsa o distorsionada, que habría sido motivada con el interés de provocar la salida de don Julio Bascuñán, integrante de la comisión de árbitros de la ANFP y de la sra. Leslie Vásquez, árbitra de Primera A, en razón del descrédito, ofensas y del cuestionamiento público por el actuar de las denunciadas”.

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza fueron sancionadas con 40 jornadas sin dirigir (Foto: Photosport)

El fallo señala como se deben cumplir las 40 fechas. “Se sanciona a las denunciadas Cindy Nahuelcoy Jara y Loreto Toloza Cravero con la pena de cuarenta (40) partidos de suspensión, para cada una de ellas, para el desempeño de cualquier labor arbitral en el fútbol profesional chileno, incluyendo funciones de árbitro, árbitro asistente, cuarto árbitro, integrante del VAR en cualquiera de sus denominaciones y toda otra función relacionada”, señala el falló del Tribunal de Disciplina”.

“Para el cómputo de esta sanción se deberá considerar los partidos oficiales del Campeonato de Primera División 2023 y 2024, sin perjuicio de lo cual, en tanto no se cumplan las fechas de sanción, las árbitras Cindy Nahuelcoy Jara y Loreto Tolosa Cravero no podrán desempeñar las antedichas labores arbitrales en ninguna otra competencia organizada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional”, agregan.